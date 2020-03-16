Свидетель заявил о непричастности России к выборам-2016 в США

Спецслужбы США с самого начала знали о непричастности российских граждан к утечке писем Хиллари Клинтон с сервера Демпартии, публикации конфиденциальных данных об избирателях в штате Флорида в 2016 году и многих других случаях «вмешательства в выборы», в которых американские власти продолжают безосновательно обвинять Россию. Об этом Федеральному агентству новостей стало известно от лица, причастного к делу.

Бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич во Флориде Джон Марк Дуган передал в распоряжение ФАН неопровержимые доказательства полного отсутствия какого-либо «русского следа» в раскрытии переписки Клинтон, похищенной с серверов Национального комитета Демократической партии США, и других «злодеяниях».

По словам Дугана, он является непосредственным участником и ключевым свидетелем описываемых событий. 16 марта на своем YouTube-канале экс-полицейский выступит с подробным рассказом о том, кто на самом деле стоял за похищением и дальнейшей публикацией писем Клинтон, — инцидентом, в котором демократы видят одну из причин ее поражения на президентских выборах в США в 2016 году.

Дуган поделился с корреспондентом ФАН некоторыми подробностями своего участия в этом скандальном деле.

«ФБР лжет, и я собираюсь это доказать, — говорит бывший полисмен из Флориды. — Дело в том, что это я несу ответственность за многое из того, в чем правительство США обвиняет Россию. Я сделал это как американец, на американской земле, и ФБР знает, что это факт».

Оборотни в американских погонах

Дуган начал работать в полиции в 2002 году после службы в морской пехоте. За 6 лет на должности заместителя шерифа округа Палм-Бич он стал свидетелем множества должностных нарушений и даже откровенных преступлений своих коллег-полицейских и руководства.

Так, например, в 2005 году его подразделение отвечало за арест влиятельного педофила — мультимиллионера Джеффри Эпштейна. По словам собеседника ФАН, Эпштейн ездил в так называемые секс-туры с богатыми и могущественными людьми, включая офицеров полиции, которые должны были проводить расследование в отношении его самого. И это был не единственный случай коррупции среди правоохранительной системы Флориды.

Возмущенный всем этим Дуган стал собирать факты и доказательства преступлений полицейских-оборотней и обратился в отдел внутренних расследований. Но никакой поддержки он не получил. Более того, в 2008 году Дугана самого уволили из полиции под надуманным предлогом.

Пострадав от произвола, экс-коп запустил в 2010 году сайт PBSOTalk.com, на котором любой гражданин, сохраняя анонимность, мог сообщить о противоправных действиях со стороны силовых структур. Ресурс быстро набрал популярность и получил известность в национальном масштабе, так как коррумпированность и насилие в отношении задержанных оказались глобальной проблемой американской полиции.

ФБР объявило Дугана своим врагом. Бюро взломало его аккаунты в соцсетях и электронную почту, организовало слежку. В ответ на это американец скачал в 2015 году из открытого доступа базу избирателей штата Флорида и, зная алгоритм шифрования личных данных федеральных служащих, сумел раскрыть личности более 14 тысяч защищенных адресных записей агентов ЦРУ, ФБР, офицеров полиции, федеральных судей, сотрудников Министерства национальной безопасности США как минимум из 20 различных округов штата.

«Но в любом случае, эта компрометация не была результатом взлома, — объясняет бывший заместитель шерифа. — Каждый может это повторить, это было результатом недостатков в системе базы данных регистрации избирателей Флориды, я об этом рассказываю в другом своем видео».

«Русский хакер» оказался американцем

В результате публикации этих данных в марте 2016 года сайт был заблокирован, счета Дугана заморожены, а в его доме прошел обыск, в котором принимали участие почти полсотни агентов ФБР.

«Они взяли все. Они забрали из дома все электронное оборудование, — вспоминает экс-коп. — Они вытащили у меня из кармана мой телефон, забрали из дома мои компьютеры, серверы, ноутбуки, даже планшеты моих детей и их компьютеры».

Однако никаких доказательств какого-либо совершенного преступления у ФБР не было, поэтому Дугана отпустили под наблюдение.

18 марта 2016 года сотрудники ФБР допросили экс-копа, и он в подробностях рассказал им обо всех уязвимостях в базе избирателей Флориды. А также о том, как ему удалось отследить скрытые личные данные федеральных служащих из ФБР, ЦРУ и других спецслужб.

Что особенно поразило Дугана в агентах ФБР, так это их внешний вид: они выглядели совершенно омерзительно, признается собеседник ФАН.

«Я встретился с агентом ФБР Эллен Томас, — говорит бывший полицейский. — Это была женщина средних лет, которая выглядела как неряшливая домохозяйка с грязными волосами и плохим запахом изо рта. Ее коллега, молодой парень, был явно нетрадиционной ориентации и, наоборот, выглядел вызывающе женственно. Я был в шоке. Я представлял себе агентов ФБР совершенно по-другому».

При этом спецслужбы США точно знали, что за публикацией конфиденциальных данных из базы избирателей Флориды стоит американский гражданин, а не российские спецслужбы. В качестве свидетельства Дуган предоставил ФАН копии ордера на обыск его дома и изъятие у него мобильного телефона. Из этих документов следует, что ФБР было в курсе, что за именем «БадВолф» на сайте PBSOTalk.com скрывается не «русский хакер из ГРУ», а бывший американский полицейский Джон Марк Дуган.

Грязное белье Хиллари Клинтон

На изъятых ФБР компьютерах находилась и более важная информация, которую буквально за день до обыска Дугану прислал один из его информаторов из Вашингтона, обладание которой могло грозить обвинением в измене США и пожизненным сроком.

Речь шла о 700 электронных письмах кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, главы ее избирательного штаба Джона Подесты и других высокопоставленных сотрудников Демпартии. Копию переписки Дугану прислал 13 марта по шифрованному каналу связи его анонимный источник, с которым он переписывался с конца 2015 года.

Поняв, что переписка после обыска утеряна, экс-полицейский решается на отчаянный шаг. Он арендует на имя своей родственницы автомобиль, мчится из Флориды в Вашингтон, назначает посреди ночи своему информатору встречу и просит еще раз передать ему копии электронных писем с сервера Национального комитета Демпартии — на этот раз на USB-носителе.

21 марта Дугану удается вернуться незамеченным обратно во Флориду. После этого американец принимает решение бежать из США.

«Сначала я собирался поехать на Кубу, но обнаружил, что ФБР имеет группы наблюдения и следит за мной на пристани, где я арендовал катер, — вспоминает Джон. — Поэтому я надел светлый парик, арендовал маленький самолет и полетел над Канадой, где заявил о необходимости срочной медицинской помощи».

После экстренного приземления в Канаде на небольшом аэродроме беглец добрался до Торонто, где смог забронировать билет на рейс Turkish Airlines в Москву, с часовой пересадкой в Стамбуле. К счастью, незадолго до этого американец посещал Россию с туристической поездкой, и его виза еще действовала.

7 апреля Дуган прилетел в Москву, где приобрел компьютер и арендовал сервер, физически находящийся в Малайзии, который настроил для создания сайта DCLeaks.

«Вы видите на квитанции об аренде сервера адрес электронной почты 1stamendment@hushmail.com, — объясняет собеседник ФАН. — Это был один из моих адресов электронной почты для PBSOTalk. Я использую этот адрес электронной почты с 2012 года. Марк Хаскинс — это тоже я».

В качестве места нахождения «компании DCLeaks» он указал… рабочий кабинет президента США в Белом доме.

«Каждый человек, вовлеченный в проект DCLeaks, был американцем, — утверждает Дуган. — Никто из них не был русским».

Убийство информатора в Вашингтоне

После настройки сервера и регистрации домена DCLeaks беглый экс-коп создал пять разных учетных записей и паролей, разослав их всем членам своей команды, чтобы они могли самостоятельно загружать информацию на сайт. За все время работы DCLeaks опубликовал и передал WikiLeaks более 44 тысяч писем и 17 тысяч документов, полученных с сервера Национального комитета Демпартии.

По словам Дугана, он как владелец сервера всегда мог видеть, когда кто-то входит в систему, используя VPN или прокси. Однажды один из пользователей вошел с IP-адреса из Форт-Мид, где находится Агентство национальной безопасности (АНБ), а также киберкомандование США. Но это не была попытка взлома, это был авторизованный вход по одному из пяти логинов. Скорее всего, это был кто-то типа Брэдли Мэннинга или Эдварда Сноудена, считает собеседник ФАН.

«После того как я настроил сервер, я позволил им работать с ним, — говорит американец. — У меня были свои дела. У меня была собственная жизнь, которую я пытался создать. Новая жизнь здесь, в России. И у меня не было достаточно времени, чтобы оставаться в курсе всего этого. Я в основном перестал общаться с этими людьми».

В начале августа 2016 года двумя выстрелами в спину возле своего дома в Вашингтоне был убит сотрудник Национального комитета Демпартии Сет Рич. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал, что Сет Рич был и его информатором, и даже объявил денежную награду за информацию об убийце.

«Это было шоком для меня, — признает Дуган. — Я не знаю, кто был тот человек, кто передал мне ночью на баскетбольной площадке в Вашингтоне флешку с информацией: я не спрашивал у него удостоверение личности. Но этот человек выглядел точно так же, как Сет Рич. Я встретил его через пару улиц от того места, где жил Сет Рич, когда он выгуливал собаку. Я почти уверен, что это и был Сет Рич».

Бесконечные фантазии о русских хакерах из ГРУ, якобы взламывающих американские избирательные системы, или об интернет-троллях в ушанках и валенках, которые распространяют-де фейковые новости о Клинтон, — это все одна большая кибероперация США в информационной войне с Россией, уверен американец.

«ФБР нагло лжет вам о вмешательстве России, и я собираюсь заявить об этом сегодня в трансляции на своем YouTube-канале, — говорит собеседник ФАН. — Вся история о том, что русские хакеры якобы причинили ущерб избирательному процессу в Соединенных Штатах, — величайший обман XXI века».

Напомним, Вашингтон с 2016 года безуспешно ищет следы так называемого «российского вмешательства» в американские выборы. Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование, однако так и не смог предоставить ни одного доказательства «вмешательства». При этом расследование «сговора» президента США Дональда Трампа и Москвы обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов.

США также безосновательно пытались обвинить российскую компанию «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащую российскому предпринимателю Евгению Пригожину, во «вмешательстве в выборы» американского президента. После обвинений, которые предъявили Мюллеру адвокаты «Конкорда», спецпрокурор сбежал со своего поста. Судебный процесс по делу «Конкорда», который планировался на начало апреля, перенесен из-за коронавируса.