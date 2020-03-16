Американские ученые предложили метод иммунотерапии для борьбы с коронавирусом

Москва, 16 марта. Заболевший коронавирусом человек может быть излечен благодаря антителам, которые находятся в крови уже переболевших COVID-19 и выздоровевших. Соответствующий метод лечения предложили американские ученые.

По их словам, этот метод лечения можно внедрить в самые кратчайшие сроки, при этом не ожидая разработки вакцины от коронавируса. Результаты проведенного исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Investigation. Ученые-медики из школы общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе назвали предложенный метод иммунотерапии пассивной терапией антителами. Он был разработан еще в 1890-х годах и широко использовался в ХХ веке.

Метод основан на создании специальной сыворотки, которая содержит вирусные антитела, полученные из крови пациентов, которые уже переболели новой коронавирусной инфекцией. Сыворотка не является полноценной вакциной, поэтому защитить на все сто процентов от вируса организм человека она не сможет. Однако, как отмечают ученые, она позволит замедлить распространение вируса.

Один из авторов исследования Артуро Касадевалл отметил, что «развертывание этого варианта не требует исследований или разработок».

«Он может быть развернут в течение нескольких недель, так как опирается на стандартную практику банковского обслуживания крови», — подчеркнул Артуро Касадевалл.

С точки зрения американских ученых, переболевшие коронавирусом могут сдать свою кровь сразу после получения подтверждения о полном излечении от коронавирусной инфекции. Именно на это этапе в сыворотке крови будет находится максимальное число природных антител, которые вырабатываются для борьбы с COVID-2019. В научной статья объясняется, что «пассивное введение антител является единственным средством немедленного обеспечения иммунитета восприимчивых людей».

«В зависимости от количества и состава антител защита, обеспечиваемая переносимым иммуноглобулином, может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев», — уточняется в материале.

Касадевалл считает, что этот способ может быть единственным краткосрочным вариантом лечения и профилактики COVID-19. По его словам, его «мы можем начать внедрять в ближайшие несколько недель или месяцев».

«Поскольку мы имеем дело с мировой пандемией, мы рекомендуем учреждениям рассмотреть вопрос об экстренном использовании сывороток, и сделать это как можно скорее. Время сейчас имеет значение», — резюмировали ученые из США.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Коронавирус быстро распространился по всему миру. Напомним, ученые обнаружили еще один способ заражения коронавирусом. Раньше считалось, что инфекция может проникать в организм только через рецепторы ACE2, однако теперь ясно, что есть и другой путь — белковый вырост молекулы CD147.