Лукашенко удивился решению России закрыть границы

Москва, 16 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил удивление по поводу закрытия границы с Россией, которое инициировала Москва.

Национальный лидер посетовал на экономические издержки, вызванные эпидемией коронавируса COVID-19.

«Самая большая для нас ответственность — это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике», — отметил Лукашенко.

Ранее глава Кабмина РФ Михаил Мишустин объявил о закрытии границы с Белоруссией в связи с распространением китайского коронавируса. По его словам, данные меры необходимы из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в мире, передавало Федеральное агентство новостей.

На данный момент в России выявлено 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом трое пациентов уже выздоровели. В Белоруссии COVID-19 был диагностирован у 27 граждан.

Напомним, о появлении нового коронавируса стало известно в последних числах декабря прошлого года. Первые случаи заражения были зарегистрированы в китайском городе Ухань. Власти страны ввели режим карантина на территории провинции Хубэй, однако эпидемия распространилась в другие регионы и государства. Помимо КНР, наибольшее количество заболевших зафиксировано в Иране, Южной Корее и Италии.