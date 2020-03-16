Названы продукты, которые ошибочно считают полезными

Москва, 16 марта. Диетологи назвали продукты, которые потребители ошибочно считают полезными. На деле многие из них могут спровоцировать опасные болезни, например, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

В первую очередь врачи советуют отказаться от сладких и «обезжиренных» йогуртов из-за вредных подсластителей. Эксперты считают лучшим вариантом употребление натурального «чистого» йогурта, в который можно добавить свежие фрукты, ягоды или орехи.

В топ «плохих» продуктов попали диетические газированные напитки/ Они тоже были признаны опасными, так как они содержат заменители сахара. Они разрушают зубы, портят кожу и провоцируют набор лишнего веса. Не желательно употреблять пакетированные соки. Вместо них диетологи рекомендуют употреблять свежие фрукты или соки из свежевыжатых фруктов.

Диетологи также обратили внимание на вред употребления сладких хлопьев (обычно их едят на завтрак), а также мясных консервов и колбасных изделий. В подобную продукцию добавляют большое количество консервантов, которые могут пагубно влиять на организм, пишет «Российская газета».