Ученые нашли еще один путь заражения коронавирусом

Пекин, 16 марта. Китайские ученые обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Раньше считалось, что инфекция может проникать в организм только через рецепторы ACE2, однако теперь ясно, что есть и другой путь — белковый вырост молекулы CD147.

ACE2 часто встречается в клетках сердца, почек и половой системы, поэтому попытка справиться с вирусом через этот белок может негативно отразиться на работе данных органов. Открытие же нового пути проникновения SARS-CoV-2 открывает для ученых дополнительные возможности в борьбе с заразой.

«Мы хорошо знаем, что для проникновения в организм вирус использует рецептор ACE2. Мы выделили еще один рецептор, молекулы которого атакует вирус. Это расширяет возможный арсенал средств для подавления инфекции», — пишут авторы открытия.

Ученые также полагают, что препараты, созданные для борьбы с малярией и атипичной пневмонией, могут быть эффективными и против SARS-COV-2.

Напомним, что вспышка коронавируса, вызывающего острую респираторную инфекцию COVID-19, впервые произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Специалисты полагают, что источником могли стать летучие мыши, которых едят в Китае. За несколько месяцев инфекция распространилась по всему миру, и на сегодняшний день очаги также располагаются в Италии, Испании, Иране и Южной Корее. Коронавирус стал причиной мощнейшего экономического спада и отмены многих крупных мероприятий. В частности, был перенесен чемпионат Испании по футболу.