Коронавирус вынудил Украину признать независимость ДНР и ЛНР

Пандемия коронавируса обнажила глубокие язвы украинского постмайданного общества и показала степень его разложения. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Медведев.

Ограничения для Донбасса

Украинские власти вводят ограничения на пересечение контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда через линию соприкосновения на территории Донбасса из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Согласно приказу так называемого командующего ООС от 15.03 20 №207, с 16 марта по 3 апреля 2020 года усиливается транспортная блокада территории Донбасса «с целью недопущения распространения острой респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — заявил он.

По его словам, данным приказом ограничивается перемещение граждан через территорию линии соприкосновения, въехать на территорию, которая находится под контролем Киева, смогут только граждане, имеющие постоянную регистрацию «на подконтрольной Украине территории».

«Выпускать с территории Украины пограничники будут только граждан, имеющих постоянную регистрацию на территории республики. Поскольку большинство пересекающих линию соприкосновения — это пенсионеры, вынужденные каждые два месяца проходить идентификацию для получения законных выплат, украинская сторона обещает приостановить процесс идентификации на срок карантина», — заключил он.

Признать независимость

Как отметил Владимир Медведев, своими действиями в связи с распространениями коронавируса Украина фактически признала Донецкую и Луганскую народные республики.

«Такие меры свидетельствуют о том, что Украина фактически признает ДНР и ЛНР как независимые государства. Меры по профилактике коронавируса предпринимаются и в других странах, однако они действуют по отношению к другим государствам. Так, например, Дональд Трамп заявил, что на 30 дней запретит въезд из Европы. Есть и другие примеры подобных санкций», — поясни Владимир Медведев.

По мнению депутата, такая политика Киева означает, что все заявления президента Украины Владимира Зеленского и его команды о выполнении Минских соглашений, о налаживании диалога с народными республиками Донбасса и прочее — всего-навсего дешевый популизм.

«Чего ожидать от государства, в котором своих же собственных заболевших сограждан встречают камнями и не желают находится с ними в одном городе? Пандемия коронавируса обнажила глубокие язвы украинского постмайданного общества и показала степень его разложения. Поэтому то, что Украина вводит ограничительные меры к ДНР и ЛНР как к другим государствам, никого уже не удивляет», — заключил Владимир Медведев.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В Китае эпидемия уже идет на спад, однако COVID-19 успел распространиться уже и в других странах. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.