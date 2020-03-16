Первый случай коронавируса предположительно выявлен в Красноярске

Красноярск, 16 марта. Коронавирус нового типа COVID-19 предварительно диагностирован у жителя Красноярска, об этом сообщил заместитель председателя Красноярского края Алексей Подкорытов.

Россиянин прибыл из Австрии накануне, он сам обратился за медицинской помощью. Предварительный тест показал положительный результат на коронавирус. В понедельник повторные анализы россиянина были направлены в центр «Вектор» в Новосибирск для уточнения. Результаты повторного тестирования будут известны во вторник, 17 марта.

«Этот гражданин прибыл вчера из Австрии. По предварительным тестам у него выявлен положительный результат. Но это только тестовое исследование», ― сообщил Подкорытов.

По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 63 человек. Заразившиеся вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. К настоящему моменту в России было проведено более 110 тысяч исследований на коронавирус. Ранее в понедельник, 16 марта, гражданина Ирландии госпитализировали в Мурманске с предварительно положительным результатом на коронавирус.

Правительство РФ в понедельник приняло ряд мер по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей в связи с распространением инфекции. Кроме того, с 17 марта в городах отменяются ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети. Глава кабмина поручил проводить полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров в режиме онлайн и оповещать граждан о ситуации с вирусом. Также Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.