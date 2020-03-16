Ливанский кризис: борьба Бейрута с дефолтом и коронавирусом

Вспышка Covid-19 прочно перехватила информационную повестку в мире, в том числе и на Ближнем востоке. Тем не менее, коронавирус не остановил идущие в регионе процессы и не решил имеющихся проблем.

Помимо стандартных для Ливана коррупции и неспособности центральных властей решать накопившиеся проблемы 7 марта премьер-министр Хасан Диаб, сформировавший в феврале долгожданное правительство технократов, объявил о дефолте.

Одна из них — экономический кризис в Ливане, следствием чего стали массовые протесты и смена правительства. Коронавирус стал лишь ещё одним вызовом кабинету Хасана Диаба, которому нужно решить и без того огромные проблемы в экономике. На данный момент государственный долг Ливана составляет 170% от ВВП, это один из самых высоких показателей в мире. Другая проблема — тяжелое положение населения. По оценкам Всемирного банка, за чертой бедности рискует оказаться свыше 40% ливанцев. Какие же меры приняло или планирует принять правительство?

Одним из направлений стало утверждение бюджета на 2020 год, в котором произошло резкое (на 21%) сокращение расходов. С одной стороны, это действительно позволяет уменьшить бюджетный дефицит. Но всё кроется в деталях: дело в том, что сокращение произошло, прежде всего, за счет урезания капитальных и социальных расходов. Так, расходы на образование, включая стипендии, были сокращены на 7% по сравнению с предыдущим годом, расходы на охрану окружающей среды — на 33%, выплаты в Фонд социального страхования — на 3%. Самое большое урезание расходов произошло в жилищной сфере — на 88%, а также в сфере дорожного строительства и водоснабжения — аж на 95% по сравнению с предыдущим годом. Отдельно стоит сказать об урезании расходов на здравоохранение, которое составило 7% по сравнению с предыдущим годом, что выглядит своеобразно на фоне пандемии коронавируса.

К слову, о здравоохранении: проседание отрасли не могло не повлиять на эпидемиологическую обстановку в стране в свете мировой пандемии. Ливанские врачи преступным образом пренебрегают элементарными требованиями безопасности и не соблюдают меры предосторожности при контакте с инфицированными.

Например, двадцать процентов инфицированных COVID-19 сами являются медицинскими работниками, контактировавшими с заразившимися за пределами Ливана, которые до этого посетили частный госпиталь, а произошедший летальный случай был связан с медицинской ошибкой в опять же частном госпитале.

Отдельно стоит сказать о реакции населения. Несмотря на объявленную ещё 22 февраля угрозу распространения вируса, население Ливана отреагировало в целом безразлично. Так, немало ливанцев отправились на горнолыжные курорты или в парки, создавая большие скопления людей. Не были также отменены массовые похоронные мероприятия в Бейруте, связанные с гибелью 9 бойцов «Хезболлы» в боях на территории Сирии.

Особняком стоит ситуация с сирийскими беженцами, число которых по разным оценкам составляет до четверти от всего населения Ливана. Немалое количество живет в нищете и не имеет доступа не только к медицинским услугам, но даже к водопроводу. Чаще всего рассчитывать они могут только на гуманитарные организации вроде «Врачи без границ», объем помощи которых также ограничен. Беженцы с минимальным уровнем санитарно-эпидемиологического контроля наряду с неспособностью центральных ливанских властей адекватно реагировать на ситуацию могут привести к разрастанию масштаба эпидемии в стране.

Беженцы — это ещё одна болезненная статья расходов ливанского бюджета. В Сирию они возвращаться не хотят — отчасти из-за боязни мифических репрессий по обвинениям в дезертирстве, отчасти потому, что в арабской республике необходимо восстанавливать производство и сельское хозяйство, а в ливанских лагерях семьи полностью живут за счёт государственных дотаций и гуманитарной помощи. Бедно, но живут, не прилагая никаких усилий и не предпринимая попыток хоть как-то улучшить ситуацию.

На фоне дефолта и пандемии Бейрут продолжает переговоры с многочисленными кредиторами Ливана. Премьер-министр Диаб объявил о дефолте по иностранным облигациям из-за неспособности обслуживать долг. Стоит оговориться, что объявление Ливаном дефолта вовсе не означает, что страна просто возьмет и перестанет платить долги. В данном случае речь идет о переговорах по реструктуризации долга с основными держателями облигаций, такими, как МВФ, монархиями Залива или США, и они уже заявили о готовности обсуждения этого вопроса.

Во что это может вылиться?

С одной стороны, определенные кредиторы могут настаивать, например, на изменении политического ландшафта Ливана. С другой — кредиторы продолжат выкачивать из страны все соки, просто на немного других условиях.

Население и политические партии пока без энтузиазма смотрят как на часть принятых, так и на планируемые меры. Например, в недавнем своем выступлении лидер «Хезболлы» Хасан Насралла уже заявил, что партия будет против любых мер, связанных с повышением НДС. Все это может способствовать возобновлению протестов в стране в будущем. Тут необходимо добавить, что «Хезболла» показала себя на фоне пытающегося делать хорошую мину при плохой игре правительства с лучшей стороны: организация оказывает всестороннюю помощь медицинских сотрудникам, её добровольцы проводят дезинфекцию, а партийные руководители говорят о необходимости ливанских банков помочь своим гражданам.

Сегодня предпринимаемые Бейрутом меры пока лишь направлены на экономию средств, а не против фундаментальных экономических проблем в стране, без решения которых ситуация в экономике рискует остаться неизменной. Впрочем, эти проблемы, копившиеся десятилетия, решить в одночасье и не получится.

Magna promisisti, exigua video (лат. Много ты обещал, мало вижу).