Мишустин объявил о закрытии границы России с Белоруссией из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Россия закрывает границу с Белоруссией На пути коронавируса к России появилась новая преграда. Наша страна решила временно закрыть границу с Белоруссией. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Причина лежит на поверхности — это борьба с инфекцией. Которая сейчас бурно распространяется в Европе. А Белоруссия только по своему географическому положению — едва ли не мост между нами и странами Запада. Напомним, что с 16 марта, Россия сократила авиасообщение с Евросоюзом, а также Швейцарией и Норвегией. Ранее такие же меры ввели и для ряда азиатских стран (Китая, Ирана и Южной Кореи). Различные ограничения уже действуют на границах почти со всеми нашими соседями, однако Белоруссия была одним из исключений (до последнего момента). Хотя число случаев коронавируса там, как и в России, пока не превышает и сотни.

Выяснились подробности пожара в Усть-Уде В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек. Сегодня трое взрослых и четверо детей стали жертвами пожара в поселке Усть-Уда. Следственный комитет показал видео с места ЧП и рассказал подробности. Оказалось, что проживавшая здесь семья состояла на учете и была признана неблагополучной. Вероятная причина пожара: проблемы с электропроводкой. Однако, по данным МЧС, еще в январе в этом доме установили пожарный извещатель, он должен был среагировать на дым. Увы, сегодня на угрозу не откликнулись сами хозяева дома. Вопросом «почему» сейчас задаются оперативники. Уже известно, что трое взрослых погибли на месте, а четверо детей, отравившись угарным газом, скончались в больнице. Итоги пожарно-технической экспертизы станут известны в ближайшее время.

Байден и Сандерс провели дебаты в США Участники предвыборной гонки США Джо Байден и Берни Сандерс наконец сошлись лицом к лицу. Политики из демократической партии провели дебаты и, конечно, обменялись упреками в адрес друг друга. Как ни странно, в дискуссии не обошлось и без нашей страны. К примеру, Байден вспомнил о пресловутой теме «российского вмешательства» и раскритиковал Сандерса за отказ поддержать санкции против Москвы. Речь идет о мерах, которые Вашингтон вводил якобы за вмешательство России в американские выборы 2016 года. Но это, конечно, стало не единственным поводом для дебатов. В центре внимания оказалась тема коронавируса и, как следствие, медицины. И здесь уже Сандерс обрушился с нападками: он напомнил, что Байден в свое время призывал урезать сферы здравоохранения и соцобеспечения. Напомним, что Сандерс и Байден намерены бросить вызов действующему президенту Дональду Трампу на выборах 2020 года. Впрочем, до тех пор одному из демократов предстоит сойти с дистанции.