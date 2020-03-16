После публикации ФАН Facebook разблокировал посты о конкурсе, посвященном подвигу 6-й роты

Москва, 16 марта. Facebook разблокировал информацию о поэтическом конкурсе «Высота», посвященном подвигу 6-й роты псковских десантников. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил один из организаторов конкурса, член Союза писателей России Андрей Бениаминов.

«Блокировка информации Псковского регионального отделения Союза писателей России о конкурсе «Высота» в социальной сети Facebook снята. Ранее опубликованные материалы вновь видны пользователям Сети. Материалы, заблокированные на стадии их публикации, видны как опубликованные сегодня. Спасибо Федеральному агентству новостей и всем, кто поддержал нас», — отметил Андрей Бениаминов.

Напомним, 1 марта Facebook заблокировал посты с информацией о Всероссийском поэтическом конкурсе «Высота», посвященном 20-летию подвига десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Как рассказал ФАН Андрей Бениаминов, через несколько часов после того, как информация появилась на его страничке в Facebook и нескольких литературных группах, соцсеть заблокировала ее без всяких оснований, пойдя на поводу тех, кто посчитал конкурс «оскорбительным».

Позднее история с запретом «Высоты» на Facebook получила продолжение. По сути, блокировалась любая информация с официального сайта псковского отделения Союза писателей России «Псковский литературный портал», где размещена информация о конкурсе и других патриотических проектах.

Все запросы в Facebook от организаторов конкурса по поводу блокировки 11 дней оставались без ответа.

ФАН написал об этой вопиющей ситуации. После этого информацию продублировали другие СМИ, в частности, «Ридус».

«Спасибо за публикацию. Ее уже продублировали несколько СМИ, а пять минут назад мне звонили по этому вопросу с RT», — сообщил корреспонденту ФАН Андрей Бениаминов спустя два часа после нашей публикации.

Вскоре на телеканале RT вышел сюжет на эту тему.

И вот общими усилиями удалось добиться того, что блокировка информации о «Высоте» в Facebook была снята. Хороший пример того, как неравнодушие к истории собственной страны помогает устранить несправедливость.

1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни произошел ожесточенный бой, который позднее стали называть подвигом 6-й роты псковских десантников. 90 российских десантников сдерживали банду чеченских боевиков и наемников численностью более 2 тысяч человек. Погибли 84 русских воина и, по разным оценкам, от 400 до 600 бандитов.

Всероссийский поэтический конкурс «Высота» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Заявки на конкурс принимаются до 25 мая 2020 года. Подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России «Псковский литературный портал». В состав жюри конкурса вошли известные поэты Игорь Тюленев, Виктор Верстаков, Александр Орлов, Вита Пшеничная, а также корреспондент ФАН Алексей Полубота.