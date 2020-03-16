Испанский медик назвал продукты для защиты от коронавируса

Москва, 16 марта. Средиземноморская диета поможет организму дать отпор коронавирусной инфекции. Такую точку зрения высказывает испанский врач Хосе Мануэль Фернандес Гарсия.

По словам медика, в рацион необходимо добавить больше фруктов, овощей и зелени. Кроме того, специалист советует употреблять цельнозерновые и нерафинированные продукты.

Гарсия отмечает важность потребления мяса и рыбы хотя бы раз в неделю. Причем рыбные блюда считаются предпочтительнее, а из мяса лучше всего приобретать птичье.

Медик рекомендует употреблять два-три раза в неделю бобовые и молочные изделия. Для жарки и заправки салатов лучше всего использовать оливковое масло, а на десерт – сухофрукты.

Помимо этого, качественный сон и физическая активность помогут держать организм в тонусе.

Напомним, власти Китая сообщили ВОЗ о выявлении коронавируса нового типа в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань провинции Хубэй, а первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов.

Несмотря на меры, предпринятые руководством КНР, коронавирус COVID-19 распространился за пределы страны. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Иране, Италии и Южной Корее.

В США жители массово скупают продукты питания и средства гигиены. Также в пять раз выросли продажи оружия и боеприпасов, передавала «Газета.ру».