Доллар превысил отметку в 75 рублей на Московской бирже

Москва, 16 марта. Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 75 рублей, евро перевалил за отметку в 84 рубля.

Согласно данным на сайте ММВБ, по состоянию на 12.09 по московскому времени «американец» находился на уровне 75,3 рубля, прибавив 3,4% к уровню предыдущего закрытия. Евро вырос на 4,4% и достиг 84,27 рубля.

Напомним, на положение российской национальной валюты повлияло снижение спроса на нефть. 6 марта Россия и ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Отказ от сделки обернулся быстрым падением цен на сырье.