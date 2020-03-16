Мишустин объявил новые меры по борьбе с экономическими последствиями коронавируса

Москва, 16 марта. Глава российского правительства Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами, на котором обсуждались меры по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19, а также сохранение стабильности экономики в условиях эпидемии. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Мы должны сделать все, чтобы ситуация не развивалась так, как в других странах, и мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы», — отметил Мишустин в ходе совещания.

Премьер-министр подчеркнул, что эпидемия не должна негативно повлиять на экономику страны. В связи с этим глава правительства поручил до вечера 17 марта подготовить план действий, включающий ряд мер. Во-первых, Мишустин распорядился поддержать торговую отрасль, чтобы предприятия смогли сформировать запас товаров первой необходимости. Во-вторых, премьер-министр поручил поддерживать отрасли, которые попали в сложную ситуацию из-за коронавируса. В первую очередь эта мера касается туризма и авиаперевозчиков. Для поддержки отраслей экономики будет создан антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей, передает RT.

Третьей мерой стала поддержка малых и средних предприятий за счет льготного кредитования и увеличения субсидий. Кроме того, Мишустин поручил так настроить работу органов власти и контрольно-надзорных органов, чтобы в текущей ситуации они максимально помогали работать бизнесу.

Глава правительства подчеркнул, что власти будут открыто рассказывать обо всех трудностях, с которыми приходится сталкиваться из-за эпидемии. Он также отметил, что правительство старается работать на упреждение, и даже жесткие меры оправданы необходимостью защитить россиян.

«Прошу вас помогать и беречь друг друга. Уверен, что ответственное отношение к своему здоровью вместе с теми мерами, которые принимает сейчас государство, позволит нам оперативно стабилизировать ситуацию», — подытожил Мишустин.

Отметим, что премьер-министр возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. Также Мишустин поручил премировать врачей, которые работают с заразившимися, пишет НСН.