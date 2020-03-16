Гузеева показала, как она выглядела в молодости

Москва, 16 марта. Известная советская и российская актриса Лариса Гузеева показала редкое фото из своей молодости, на котором она запечатлена с короткой прической.

«Давным-давно. Бесконечная тоска в глазах. Мне все в себе не нравилось. Мне и вокруг не все нравилось. Дурацкая молодость», — пишет она.

Многие подписчицы отметили, что Гузеева была и остается весьма красивой женщиной, которой нечего себя стыдиться.

«Вы такая красавица как же вы могли себе не нравиться?», «А в молодости всегда так, почти все себе не нравятся», «Зато вы нравились всем!» — пишут в комментариях.

Напомним, что Гузеева снималась в фильмах «Жестокий романс», «Чужие здесь не ходят», «Жизнь Клима Самгина», а также «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается». На сегодняшний день актриса является членом общественной организации «Союз кинематографистов России».

Гузеева также имеет опыт работы на телевидении. В начале двухтысячных она вела передачу «Я — мама» на «ТВ Центр», с 2008 года — шоу «Давай поженимся» на Первом канале, а с 12 марта по 16 апреля 2017 года — «ТилиТелеТесто» на Первом канале.

В начале марта актриса выложила снимок из клиники, напугав своих поклонников. Однако впоследствии оказалось, что визит в лечебное учреждение был плановым. Гузеева отправилась в клинику, чтобы пройти курс детоксикации и очищения организма. Артистка призналась, что не смогла бы обойтись без специалистов. Стоимость недельного пребывания в клинике составляет около 150 тысяч рублей.