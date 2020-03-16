В США назвали предназначение российского «Бурака-М»

Вашингтон, 16 марта. Россия разработала буи «Бурак-М» для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников на фоне активизации противолодочных операций США и их союзников, сообщает издание The Drive.

При этом издание утверждает, что новый виток борьбы якобы запустила Россия, активизировав патрулирование в Атлантике и Арктике. В ответ США и НАТО создали противолодочные поля в мировом океане. Расходы США на покупку десятков тысяч гидроакустических буев составят 238 млн долларов в 2021 году.

«Это было [западным] ответом на увеличение числа патрулирований российскими подводными лодками, особенно в Атлантическом океане и Арктике», ― пишет издание.

Автор статьи отмечает, что США, судя по всему, не намерены сворачивать свою противолодочную деятельность. При этом использование «Бурака-М» может стать лишь началом российских контрмер, пишут «Известия».

Ранее «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что «Бурак-М» призван защитить субмарины Военно-морского флота РФ, прежде всего речь идет о ракетоносцах проектов 667-БДРМ «Дельфин» и 955 «Борей». Устройства выстреливают из субмарины на поверхность воды и глушат сигнал, что позволяет подавить каналы станций обнаружения подлодок, которые сбрасываются противником с самолетов.