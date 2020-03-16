Китай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии коронавируса

Пекин, 16 марта. Китай призывает снять санкции с Ирана в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, «в настоящее время правительство и народ Ирана борются с пандемией, и эта борьба вступила в решающую стадию».

«Сохранение односторонних санкций в отношении Ирана в этот период лишь усугубит ситуацию», — сказал Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что введенные ограничения не только противоречат духу гуманизма, но и оказывают негативное влияние на возможности и усилия Ирана в борьбе с распространением коронавируса.

«Китай призывает вовлеченные стороны немедленно снять соответствующие санкции с Ирана», — резюмировал Гэн Шуан.

Китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Ранее новому типу коронавируса присвоили временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Позже Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19. Неделю назад ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Петербургский спортсмен, чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, который заразился коронавирусной инфекцией после посещения Франции, описал свои симптомы. Первым сигналом заражения оказалось першение и ощущение сухости в горле. Кроме того, у Тюшкевича появился сухой кашель, давление в верхней части груди.