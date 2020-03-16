В Совфеде закрытие границы РФ с Белоруссией из-за коронавируса связали с Украиной

Вспышка коронавируса — это вызов для всей цивилизации, а закрытие границы с Белоруссией — необходимая мера для сохранения стабильности в России. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Закрытые границы

Правительство Российской Федерации приняло решение о частичном закрытии границы с Белоруссией на фоне распространения коронавируса. С таким заявлением в понедельник, 16 марта, выступил на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — заявил он.

При этом глава правительства сообщил, что в ближайшее время в России будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан о развитии ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в Российской Федерации было зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом. Большинство заболевших на сегодняшний день находятся в столице. С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности.

Вызов для цивилизации

Как отметил Игорь Морозов, Россия и Белоруссия — Союзное государство, но вспышка коронавируса — это вызов для всей цивилизации.

«Поэтому мы понимаем все опасности, которые могут возникнуть не со стороны белорусов, а со стороны украинских гастарбайтеров, которые могут возвращаться в Россию на свои рабочие места после зимнего периода. И как превентивная мера — перекрывается российско-белорусская граница. И это совершенно правильная мера со стороны правительства. В то же время мы считаем, что и Белоруссия должна сделать все возможное, чтобы закрыть свои границы. И чем больше стран перекроет транспортные каналы и границы для прекращения общения с иностранцами, тем легче пройти все испытания коронавирусом», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, такие меры позволят сохранить внутреннюю безопасность, связанную со здоровьем населения. Он отметил, что впервые за последние 100 лет глобальной экономике наносит удар пандемия.

«Я вижу, как российское правительство оперативно реагирует на сложившуюся ситуацию. Вижу, как из оперативного штаба оперативно сформировалась экспертная комиссия. Государственная власть сегодня способна защитить население от пандемии коронавируса на территории России», — заключил Игорь Морозов.

Заметим, что глава правительства возглавил координационный совет по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Совет в ежедневном режиме будет вырабатывать решения и координировать действия, которые направлены на ограничение распространения эпидемии коронавируса и ее возможных последствий.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В Китае эпидемия уже идет на спад, однако COVID-19 распространился в других странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе объявила пандемию.