Жительница Ибицы рассказала об изоляции и карантине из-за коронавируса

Мадрид, 16 марта. Петербурженка Анна рассказала о жизни в Испании в условиях карантина. Женщина уже несколько лет проживает на Ибице со своей семьей, двухлетним сыном и мужем, который работает футбольным тренером.

Запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий был введен в Испании 14 марта. Власти страны заявили, что это вынужденные меры, к которым нужно отнестись с пониманием и ответственностью. Карантин был введен на 15 дней. Коронавирусом заразились свыше 5 тысяч человек. 180 погибли от нового китайского вируса.

По словам Анны, жители страны достаточно спокойно и без паники отселись к вынужденным мерам. Никто не падает духом, а по вечерам люди выходят на балконы и поют. Каждый вечер звучит гимн Испании, который сопровождается обязательными жизнеутверждающими возгласами. Кроме того, люди аплодируют патрульным полицейским машинам, которые ездят по улицам вечером. Таким образом местные жители отдают дань уважения самоотверженному труду правоохранителей.

«Есть отдельные личности, которые сеют панику, они выкладывают в соцсети фото пустых полок магазинов. На самом деле полки если и опустевают, то только потому, что люди закупаются продуктами впрок, практически сразу же все наполняется товарами», — рассказала Анна.

Анна отметила, что полиция не задерживает людей, которые идут на службу, магазин или поликлинику. Патрули иногда вежливо просят разойтись по домам тех, кто просто так шатается по городу или гуляет в парках, передает «НьюИнформ».

«Если возникают споры и конфликты, выписывается штраф, который составляет от 600 до 30 000 евро. У нас есть дом в Валенсии, если бы чуть пораньше прояснилась ситуация с масштабами инфекции, мы бы поехали туда, все-таки свой дом, двор, есть где ребенку погулять», — поделилась Анна.

Анна рассказала, что они с семьей переживают некоторые психологичное давление, которые вызвано тем, что большую часть времени приходится проводить в замкнутом пространстве. Она добавила, что недоумевает по поводу того, что работают парикмахерские, где есть непосредственный контакт мастера с клиентом. Также люди выходят на террасы своих домов, чтобы пообщаться с соседями. Анне кажется, что в таких действиях есть нарушение требования властей, касающихся карантина.