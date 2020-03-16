Психолог Яничева объяснила, как обезопасить себя от паники из-за коронавируса

Психолог Татьяна Яничева заявила о необходимости тщательно фильтровать информацию о распространении COVID-19.

Ранее сотрудники телеканала Fox 5 сообщили, что жители Соединенных Штатов Америки поддались панике из-за распространения коронавирусной инфекции в мире, что привело к массовой скупке американцами «наборов для выживания», огнестрельного оружия и патронов.

В Соединенных Штатах после появления первых зараженных резко увеличились продажи медицинских масок, продуктов с долгим сроком хранения и пистолетов. Как сообщают продавцы, им приходится работать в несколько смен, чтобы удовлетворить спрос покупателей на эту продукцию.

В свою очередь российский психолог, преподаватель, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщила, что очень надеется на «сознательность россиян, которые на протяжении всей своей истории закалялись и готовились к разного рода природным невзгодам».

«Да, очень хочется верить, что наши люди гораздо более подготовленные, чем те, кто с точки зрения материальных и социальных каких-то услуг живут в более благополучных странах. Очень хочется, чтобы наши люди к распространению коронавирусной инфекции отнеслись разумнее. Но честно скажу — риск есть, потому что специфика любой паники заключается в том, что это неуправляемый процесс. Это такая передача тревоги, которая зашкаливает, от одного человека к другому», — говорит Татьяна Яничева.

Проблема также заключается в том, что паника передается очень быстро, причем в этом состоянии человек не в состоянии контролировать свои действия. Когда паника сходит на нет, люди могут сами себя не узнавать и изумляться своим недавним поступкам.

«Поэтому важно, чтобы СМИ очень разумно подходили к освещению ситуации. Мы сейчас сталкиваемся со случаями, когда происходит сознательное и несознательное нагнетание ситуации, поэтому и нужны какие-то успокоительные меры, ведь негативные эмоции ничего хорошего не приносят. Ну а чтобы обезопасить себя от паники, необходимо включать разум, прямой блок и фильтрацию поступающей информации. Если вы чувствуете, что люди вокруг вас паникуют, а такое бывает, и это видно по соцсетям, где публикуются какие-то истерические посты, нужно себя от этого ограждать, блокировать группы, контакты людей, которые распространяют панику, вносить их в черный список, физически выключать телефон», — рекомендует собеседник ФАН.

Соответственно, доверять стоит только той информации, в которой приводятся факты, цифры и статистика по распространению заболевания, ведь если опираться на голые статистические данные по распространению COVID-19 в России, то цифры кажутся совершенно адекватными.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Он объяснил, что введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусной инфекцией до 50 млрд долларов. Более того, власти должны оперативнее распределять средства для борьбы с заболеванием по всем штатам.

За последние сутки в России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Три из них зафиксированы в Московской области, один — в Тюменской. Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом увеличилось до 63.