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Заразившийся коронавирусом петербургский спортсмен описал свои симптомы

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Заразившийся коронавирусом петербургский спортсмен описал свои симптомы

Петербург, 16 марта. Петербургский спортсмен, чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, который заразился коронавирусом после посещения Франции, описал свои симптомы.

Первым сигналом заражения оказалось першение и ощущение сухости в горле. Кроме того, у Тюшкевича появился сухой кашель, давление в верхней части груди, а также поднялась температура до 39 градусов. Причем, по словам спортсмена, температура плохо сбивается лекарственными препаратами.

«Прилетел из Европы (Франция) и сразу решил сдать анализы (симптомов не было). Анализ показал, что коронавирус есть. Через день начались первые симптомы», — пишет спортсмен в Instagram.

В настоящее время Тюшкевич находится в инфекционном отделении. Он посоветовал своим подписчикам по возможности не появляться в людных местах и сидеть дома.

Напомним, что вспышка коронавируса впервые произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения тогда стал китайский город Ухань (провинция Хубэй). На сегодняшний день в Китае зарегистрировано 80,8 тыс. случаев заражения и 3,1 тыс. случаев летального исхода.

За несколько месяцев коронавирус успел распространиться по всему миру. В настоящий момент очагами также выступают Италия (21,1 тыс. заразившихся, 1,4 тыс. погибших), Иран (13,9 тыс. заразившихся, 724 погибших), Южная Корея (8,1 тыс. заразившихся, 75 погибших) и Испания (6,3 тыс. заразившихся, 196 погибших). Всемирная организация здравоохранения уже признала ситуацию пандемией.

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