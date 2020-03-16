В Хорватии начали распродавать жилье и землю по 11 рублей

Загреб, 16 марта. Власти хорватского города Леград начали распродавать дома и земельные участки по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей).

Такая мера направлена на увеличение численности населения. Как уточняют местные СМИ, на сегодняшний день население Леграда составляет 2 тыс. 241 человек. В самой Хорватии наблюдается демографический спад, поэтому ставку было решено делать на иностранных работников. Им готовы предоставить рабочие места в сфере туризма, строительства. По словам мэра города Ивана Саболича, в Леграде самый низкий уровень безработицы в округе, а рядом находятся крупные города.

Как уточняет «Московский комсомолец», чтобы заключить сделку необходимо выполнить несколько условий: во-первых, потенциальному покупателю жилья должно быть меньше 40 лет. Во-вторых, после покупки жилья он должен будет жить в Леграде последующие 15 лет.

Взамен городское правительство субсидирует покупку недвижимости стоимостью до 35 тыс. хорватских кун (около 381,1 тысячи рублей), а также компенсирует стоимость ремонта в размере до 25 тыс. хорватских кун (272,2 тысячи рублей).