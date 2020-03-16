Диетолог Мухина рассказала о всплеске ожирения у россиян из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Россиянам напророчили проблемы с ожирением из-за коронавируса. Вспышка инфекции привела к тому, что уже сегодня большинство россиян проводят много времени дома, не посещают спортзал и не ходят с детьми на прогулки. Об этом заявила основатель сети клиник всех методов похудения «Оригитея», доктор медицинских наук Марият Мухина.

По словам эксперта, резкая смена образа жизни может привести к печальным последствиям. Она отметила, что сегодня от ожирения страдает 26% россиян, а избыточный вес есть у 55% жителей страны старше 30 лет. Врач-диетолог советует делать зарядку и следить за питанием тем, кто перешел на удаленную работу.

Мухина считает, что нужно употреблять не менее 8 стаканов воды в день, питаться правильно и не злоупотреблять сладостями.

«Нужно «приучить» организм насыщаться меньшим количеством пищи, ведь желудок – это мышца, которая может растягиваться и сокращаться. Важно есть регулярно, каждые 3-5 часов, но меньшими порциями, тогда и чувство сытости будет приходить быстрее», — посоветовала врач-диетолог.

Она подчеркнула, что пища должна быть богата клетчаткой, но и о углеводах забывать не стоит. Ни в коем случае не следует голодать, потому что организм может перейти в режим сохранения энергии и перестать сжигать калории. Метаболизм замедлится, а жир сохранится.

«Неважно, как много вы тренируетесь. Если вы не будете правильно питаться, все усилия будут потрачены впустую. Ваша диета – это 90% результата, который вы получите», — убеждена доктор Мухина.

Кроме того, нужно работать над укреплением иммунитета и не забывать об угрозе коронавируса. Повысить устойчивость организма помогут продукты с высоким содержанием цинка, а также витаминов С и Е, омега-3 кислот.