Галкин поделился «зимней сказкой» в заснеженном дворе своего замка

Москва, 16 марта. Российский юморист Максим Галкин показал своим подписчикам заснеженный двор своего замка в деревне Грязь Московской области. Кадры артист опубликовал на своей странице в Instagram.
Галкин был впечатлен преображением селения после выпавшего снега, о чем поспешил поделиться с поклонниками.
«Вы посмотрите на эту зимнюю сказку! Это же невероятно! Боже ты мой, надо идти гулять!» — говорит юморист за кадром видеозаписи.
Ролик заканчивается изображением сына Галкина и Аллы Пугачевой Гарри. Мальчик стоит в гордой позе, держа в руках сосульку. Сына артист назвал царем горы, сделав соответствующую пометку на снимке.
Весна пришла! ???????? (Гарри в конце ????????????) #снег #зима #зимняясказка #весна #елизаветагалкина #гарригалкин #2020 #luchshevseh #максгалкин #allapugacheva #pugacheva #смех #смешно #лиза #максим #радость #лучшевсех #maxgalkin #лизагалкина #гарригалкин #аллапугачева #максимгалкин #елизаветагалкина #замокгалкина #maximgalkin
Подписчики разделили с юмористом радость от внезапно наступившей в столичном регионе зимы. Пользователи соцсети вспомнили стихи и сказки, посвященные этому времени года.
«Март! Весна! Снег! Метель! Зима во дворе! Все перемешалось! Как в сказке про Двенадцать месяцев!» — написала в комментариях записи одна из подписчиц.
Ранее Галкин раскритиковал блогера и рэпера Моргенштерна. В эфире своего шоу «Музыкалити» на YouTube юморист прокомментировал образ жизни музыканта, который любит вечеринки и «реки алкоголя». Галкин в шутку сказал, что знакомство с Моргенштерном может быть небезопасно для здоровья, передавало Федеральное агентство новостей.