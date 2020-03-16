Галкин поделился «зимней сказкой» в заснеженном дворе своего замка

Москва, 16 марта. Российский юморист Максим Галкин показал своим подписчикам заснеженный двор своего замка в деревне Грязь Московской области. Кадры артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Галкин был впечатлен преображением селения после выпавшего снега, о чем поспешил поделиться с поклонниками.

«Вы посмотрите на эту зимнюю сказку! Это же невероятно! Боже ты мой, надо идти гулять!» — говорит юморист за кадром видеозаписи.

Ролик заканчивается изображением сына Галкина и Аллы Пугачевой Гарри. Мальчик стоит в гордой позе, держа в руках сосульку. Сына артист назвал царем горы, сделав соответствующую пометку на снимке.

Подписчики разделили с юмористом радость от внезапно наступившей в столичном регионе зимы. Пользователи соцсети вспомнили стихи и сказки, посвященные этому времени года.

«Март! Весна! Снег! Метель! Зима во дворе! Все перемешалось! Как в сказке про Двенадцать месяцев!» — написала в комментариях записи одна из подписчиц.

Ранее Галкин раскритиковал блогера и рэпера Моргенштерна. В эфире своего шоу «Музыкалити» на YouTube юморист прокомментировал образ жизни музыканта, который любит вечеринки и «реки алкоголя». Галкин в шутку сказал, что знакомство с Моргенштерном может быть небезопасно для здоровья, передавало Федеральное агентство новостей.