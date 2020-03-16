Корабли ЧФ помешали украинскому катеру устроить провокацию в Черном море

Украинская сторона обвинила российских военных моряков и морских пограничников в попытке провокации против катера ВМСУ «Прилуки».

Обозреватель Федерального агентства новостей разобрался в обстоятельствах инцидента и пришел к выводу, что на провокационные действия шел сам украинский корабль.

«Укатанный» катер

«Ни дня без перемоги!» — таким, похоже, давно стал главный лозунг ВМСУ. Чем бы украинские военные моряки после 2014 года ни тешились, они с фатальной неизбежностью побеждали все и всех: Россию, силы природы и даже здравый смысл. По крайней мере, именно так действия ВМСУ регулярно описываются собственным командованием и украинскими СМИ. Минувшая неделя не стала исключением…

Есть в ВМСУ такая легендарная боевая единица, как ракетный катер «Прилуки». Почему легендарная? Потому что по состоянию на март 2020 года боевые корабли ВМСУ, находящиеся в ходовом состоянии, можно пересчитать по пальцам одной руки — включая и «Прилуки».

Введенный в строй в 1980 году катер, в девичестве Р-262 (полное водоизмещение 257 тонн, 76,2-мм артустановка, 30-мм артавтомат, две пусковые установки с дозвуковыми противокорабельными ракетами комплекса П-15М «Термит»), в середине 1990-х годов был передан из ЧФ в состав ВМСУ и тогда же переименован. Умевший на полном ходу эффектно «вставать на крыло», он стал настоящей рабочей лошадкой украинского флота.

В отличие от других вымпелов ВМСУ, «героически» ржавевших у причалов, «Прилуки» неоднократно выходил в полигоны, бахал там из своей артустановки, а в 1999 году даже разок отстрелялся «Термитом». Катер регулярно принимал участие в сбор-походах, парадах и учениях Sea Breeze, BLACKSEAFOR и «Фарватер мира». В общем, украинские адмиралы нещадно гоняли «Прилуки» до тех пор, пока не укатали его. К 2014 году бывший Р-262 явно стал сдавать, из-за чего и встретил события Русской весны у севастопольского причала.

Дальнейшее было вполне ожидаемо: 20 марта 2014 года на корабле без особой ажитации спустили флаг ВМСУ и подняли Андреевский флаг.

Спички детям не игрушка

Надо полагать, последующее освидетельствование «Прилук» привело специалистов ЧФ к выводу, что этот далеко не новый катер реальной боевой ценности в современных условиях не представляет. «Прилуки» решено было вернуть украинцам. Правда — без противокорабельных ракет, поскольку «спички детям не игрушка».

11 апреля 2014 года российские буксиры вытащили из Севастополя лишенный флагов опознавания «Прилуки» за пределы российских территориальных вод, где передали катер украинскому буксиру «Бакай» для буксировки в Одессу.

Благополучно приведенный «за ноздрю» к новой причальной стенке и вновь поставленный на ход «Прилуки» стал в составе посткрымских ВМСУ вторым по мощи (точнее — по немощи) кораблем после другого украинского корабля-легенды — с рождения лишенного ударного вооружения фрегата «Гетман Сагайдачный». Иными словами, «Прилуки» тоже оказался без ударного вооружения, так как в одесском арсенале противокорабельных ракет не нашлось — все они остались в Севастополе.

Таким образом, начиная со своего появления в Одессе, «Прилуки» из ракетного катера превратился в безракетный. Тем не менее, чтобы поддержать престиж ВМСУ (другая версия — из-за того, что среди имущества «Прилук» числились две сигнальные ракетницы), украинцы продолжали в официальных документах упрямо именовать катер ракетным.

Последующая карьера «Прилук» оказалась довольно насыщенной. Периодически «выныривая» из ремонта, катер принимал участие в совместных учениях с кораблями стран НАТО, а также, компенсируя пустоту своих пусковых установок титаническими размерами вздернутого на гюйсштоке жовто-блакитного флага, воинственно бороздил акваторию одесского порта.

Правда, тут «Прилукам» следовало проявлять известную осторожность. На параде в честь 23-й годовщины независимости Украины погодка случилась почти штормовая — с берега казалось, что зарывающийся носом в волны катер вот-вот уйдет под воду с концами. Однако, судьба в тот день хранила «Прилуки» — катер закончил парадное прохождение в надводном, а не подводном положении.

В очередной раз «Прилуки» отличился ночью 31 декабря 2017 года, когда ВМСУ внезапно решили задержать мирно чапавший мимо Одессы танзанийский сухогруз. Правда, в лихом абордаже безоружного каботажника условно ракетный катер принять участия не успел — другие участники экшена оттерли его в сторону. Тогда командир «Прилук» решил пару раз садануть из 76,2-мм орудия под нос танзанийцам. К счастью, попасть в судно кэпу не получилось. Но, как позже шушукались на одесском Привозе, от перформанса «Прилук» обделались не только танзанийцы…

В декабре 2018 года командование ВМСУ постановило вооружить катер украинским противокорабельным ракетным комплексом «Нептун», который, по официальной информации, разрабатывался прям-таки бешеными темпами. Пусковые контейнеры «Термита» на «Прилуках» открутили и стали ждать пусковые контейнеры «Нептуна».

Но с доведением до ума первой украинской ПКР у киевских разработчиков что-то пошло не так — «Нептун» до «Прилук» так и не доехал. Продолжать именовать ракетным лишенный пусковых установок катер было уже как-то совсем за гранью. Поэтому в ВМСУ, вплоть до принятия «Нептуна» на вооружение, переквалифицировали условно ракетный катер во временно патрульный.

Прибывая в этом странном статусе, «Прилуки» и встретили свой подлинный час славы, грянувший на прошлой неделе.

Полные шаровары саспенса

Отдав швартовы, катер под командованием капитана 3 ранга Владимира Углинского выбрался из Практической гавани Одессы и направился в открытое море. Предполагалось, что за последующие пять дней экипаж «Прилук» отработает элементы тактики ведения боевых действий одиночным кораблем в рамках сдачи курсовой задачи К-2. Однако в полной мере осуществить эти «творческие планы» украинским морякам помешало резкое ухудшение погодных условий.

Надвигающийся шторм заставил Углинского отказаться от идеи провести учебные стрельбы и выгнал катер из учебного полигона. Помятуя, что «Прилуки» неважно себя чувствует при сильном волнении, «кап-три» увел свой корабль к Тендровской косе. Пережидая там шторм, бравый украинский экипаж устроил стихийный «чемпионат по гранатометанию за борт». В вахтенный журнал катера это мероприятие занесли как «учение по отработке противоподводно-диверсионной обороны корабля при стоянке на незащищенном рейде»…

Когда погода улучшилась, Углинский — то ли по собственному наитию, то ли выполняя приказ командования — от Тендровской косы двинулся мористее. Вскоре «Прилуки» оказался близ Голицинского газоконденсатного месторождения (ГГМ), расположенного в северо-западной части шельфа Черного моря, где и бросил якорь.

Следует отметить, что ГГМ является точкой конфликта интересов Москвы и Киева. После воссоединения с Крымом Россия считает месторождение своей исключительной экономической зоной. Украина с этим не согласна. В результате возникла коллизия, которую урегулировать путем межгосударственных переговоров ни Москве, ни Киеву пока не удалось.

Все это время на ГГМ находились морские буровые установки крымского «Черноморнефтегаза», национализированные в 2014 году властями Крыма. Украина была совсем не прочь силой вернуть эти платформы под свою юрисдикцию. Чтобы избежать этого, а также минимизировать вероятность украинских провокаций на месторождении, установки «Черноморнефтегаза» были взяты под охрану кораблями Черноморского флота и Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Против лома, как известно, нет приема. Попытаться захватить буровые установки ВМСУ так и не решились, однако подозрительное маневрирование возле ГГМ украинские вымпелы осуществляли постоянно. Российским военным морякам и морским пограничникам приходилось все время быть начеку. Так что появление у ГГМ «Прилук» немедленно вызвало ответную реакцию — к месту якорной стоянки нежданного визитера подтянулся сначала российский ПСКР проекта 22460 (шифр «Охотник») «Безупречный», а затем и наш большой ракетный катер проекта 12417 (шифр «Молния») «Шуя».

Дальше наступила ночь, после которой украинский катер вернулся в Одессу, а по «самостийным» пабликам поскакал текст с совершенно фантасмагорическим заголовком «Ракетный катер ВМС Украины «Прилуки» мог вступить в бой с российским крейсером, которого спасло бегство».

Вот он, час славы!

Прочитаешь такой заголовок, и перед мысленным взором немедленно встает эпическая картина маслом и салом. На ней посреди ГГМ сходятся флагман ЧФ — Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва» (других крейсеров у РФ на Черном море просто нет) водоизмещением 11 490 тонн и свирепо ощетинившийся сигнальными ракетницами 257-тонный «Прилуки».

После чего «Москва» со стоящими дыбом от испуга антеннами бросается наутек, а за ней пыхтит временно патрульный катер ВМСУ. В его ходовой рубке плотоядно улыбается пан Углинский и кричит: «Дивитесь, люди, что деется! И это ведь я, Углинский, еще даже в бой не вступил. А ведь могу. Тогда тут вообще клочки по закоулочкам полетят. Эй, хлопцы, наддай на веслах — крейсер утикает!..»

Фанфары, гимн Украины и полные шаровары саспенса. Голливудские продюсеры дерутся за право экранизировать этот трафальгар. Но чу, господа, не порите горячку!.. Потому что если прочитать то, что написано под вышепроцитированным заголовком, то степень эпичности украинской перемоги стремительно пойдет на убыль.

Какая страна, такие и победы

Оказывается, не было никакого российского крейсера, а были уже знакомые нам «Безупречный» и «Шуя» — кстати, безоговорочно превосходящие «Прилуки» как по водоизмещению, так и по комплексу вооружения.

Так вот, по версии Углинского, ночью, в нарушение положений Международных правил предупреждения столкновений судов в море, к его заякоренному катеру с полностью потушенными ходовыми огнями на расстояние менее 200 метров решил подкрасться российский ПСКР. Но поднятый по боевой тревоге экипаж «Прилук» в непроницаемом мраке ночи сумел углядеть супостата — провокация не удалась!

Тогда русские якобы окончательно обнаглели и решили подло пожужжать рядом с катером ВМСУ квадрокоптером, а также ослепить украинцев (в трактовке киевских СМИ — «совершить нападение прожектором»). Но и тут экипаж временно патрульного катер выстоял, а не сиганул в ужасе за борт. Более того, по словам Углицкого, своими слаженными действиями украинцы «заставили корабль [«Безупречный»] изменить свои намерения и на полном ходу бежать».

Так что же, перемога? Наверное, она таковой бы и была, если бы телерадиостудия министерства обороны Украины не решила опубликовать видеосюжет, посвященный грандиозной ночной баталии при ГГМ. В этот видеосюжет оказались включены фрагменты оперативной съемки, которую во время инцидента вел экипаж «Прилук».

Так вот, на записи прекрасно видны не только ходовые огни российского ПСКР, но и включенное на его палубе освещение. Хоть тресни, но не похож «Безупречный» на ниндзю, подкрадывающегося к пану Углинскому. Зато очень похоже, что катер ВМСУ не стоял на якоре, а, под прикрытием темноты, попытался устроить провокацию — проскользнуть мимо российских кораблей к буровым вышкам. Однако встретил отпор и был вынужден убраться восвояси.

Как затем случившийся близ ГГМ инцидент стараниями украинской стороны превратился в оглушающую «победу» — вопрос риторический. В общем, какая страна, такие и перемоги.