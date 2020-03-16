Собчак призналась, что не любила «лобзаться» и до эпидемии коронавируса

Москва, 16 марта. Известная телеведущая Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с распространением нового типа коронавируса COVID-19. На своей странице в Instagram она поддержала призывы не пожимать руки при встрече во время эпидемии.

«Надо сказать, я и до коронавируса не любила лобзаться и трогать чужие, иногда, увы, потные ладошки», — написала «блондинка в шоколаде».

Собчак выразила надежду, что правило приветствовать друг друга кивком головы останется с человечеством и после эпидемии. Многие подписчики телеведущей согласились с ее точкой зрения.

«Да, для нас — интровертов — сейчас рай, я тоже не люблю ненужные обнимашки и целовашки», — написала olgasmolkova15.

«Я тоже за!!! Просто кивок головой и улыбка, этого будет достаточно!» — поддержала mariyaaa757.

«Вот точно! Поэтому у итальянцев так быстро разошелся вирус, уж очень они любят целоваться при встрече», — отметила larison_77.

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто не упустил случая съязвить по поводу нового поста Собчак.

«Ксения, вас послушать, так вы прям недотрога!!! А вы не думали, что и вас порой многие не то, чтобы трогать — видеть не хотят?» — написал fansekavains97.

Ранее супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов сделал ей массаж «от коронавируса». Также телеведущая в шутливой форме предложила для профилактики добавить к процедуре поедание чеснока.