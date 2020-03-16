Сурайкин рассказал о связях Facebook с ЦРУ и призвал переходить на российские соцсети

Международная корпорация Facebook, как известно, проводит враждебную политику по отношению к своим пользователям из России. Аккаунты многих патриотически настроенных общественных деятелей нещадно блокируются, в то время как всевозможные несистемные политические элементы получают в лице детища Марка Цукерберга площадку для продвижения идей, способствующих разрушению российской государственности. Такая позиция соцсети возмущает многих неравнодушных к судьбе Родине граждан. Один из них — председатель ЦК Партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Facebook — это филиал Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

«Его задача — сбор информации о гражданах всех государств по всему миру, - убежден собеседник ФАН. – А также проведение массированных информационных атак. Призывать эту соцсеть к прекращению своей деятельности нет смысла, ведь итог будет один: она будет проводить ту линию, которую ставит перед ними ее хозяева. Единственное, что мы можем сделать, так это пойти по пути Китая и создать альтернативу Facebook — серьезную социальную сеть (можно на основе «ВКонтакте») с более лучшими сервисами, после чего можно спокойно заблокировать детище Цукерберга на территории нашей страны».

По словам политика, очень важно перед блокировкой иностранного ресурса предложить его пользователям более качественный продукт, на который они смогут перейти без какого-либо ущерба — «коммунист России» заявил, что сегодня десятки миллионов наших сограждан находятся в лапах мирового надсмотрщика в лице Facebook.

А тот факт, что данная соцсеть начала собирать голосовые данные своих пользователей якобы с целью улучшения работы своих сервисов и вовсе говорит о ее прямой аффилированности с ЦРУ.

«Скажу больше — Facebook и создавался с целью того, чтобы люди на всей планете добровольно предоставляли свои данные американским спецслужбам, — уверен Сурайкин. — Это и фотографии, и переписки, и голосовые сообщения — в совокупности получается полный подрыв государственной безопасности».

Поэтому, чтобы защитить собственный суверенитет — а в XXI веке в это понятие, по мнению собеседника ФАН, входит и информационная безопасность — стране надо создавать собственный аналог всемирной социальной сети.