Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Украине

Москва, 16 марта. Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили на Украине. Соответствующие данные представлены в официальном сообщении Минздрава страны.

«Зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом в Черновицкой области», — отмечается в сообщении.

Украинское правительство на внеочередном заседании распорядилось временно ввести запрет на въезд в страну для иностранцев и приостановить авиасообщение из-за распространения новой инфекции. Президент страны Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину. Как сообщили ранее в Минздраве Украины, на территории страны было зафиксировано три случая заражения коронавирусом, один человек скончался.

Напомним, глава Минздрава Украины Илья Емец 16 марта подпишет приказ, обязывающий больницы перенести плановые операции на поздний срок. Данные меры вызваны необходимостью сосредоточиться на пациентах с коронавирусом.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй ранее уверил, что власти Китая смогут победить вирус на всей территории страны до конца марта текущего года. Меры по борьбе с COVID-19 в Китае принесли плоды, но восстановление производства и обычной активности может привести к возникновению второй волны эпидемии. Об этом заявил глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о мерах по борьбе с последствиями коронавируса. Он озвучил их на оперативном совещании с вице-премьерами. По словам Мишустина, правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей в связи с распространением инфекции.