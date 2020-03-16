Роспотребнадзор проверил 110 тысяч человек на наличие коронавиурса  

Москва, 16 марта. Около 110 тысяч тестов на китайский коронавирус проведены Роспотребнадзором. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что исследования проводились на основе проб, взятых у россиян, недавно прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

«По состоянию на 15.03.2020 проведено 109 939 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, о выявлении коронавируса нового типа власти Китая сообщили в последних числах декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зарегистрированы в городе Ухань провинции Хубэй, на территории которой был введен режим карантина.

На данный момент наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка, помимо Китая, наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19. ВОЗ ожидает увеличение количества смертельных исходов и числа стран со случаями заражения, передавала «Газета.ру».

По последним данным, в России выявлено 63 случая коронавирусной инфекции. Трое пациентов уже побороли заболевание и выписаны из больниц.