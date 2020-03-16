Вакцину от коронавируса впервые протестируют на человеке в США

Вашингтон, 16 марта. Первый человек протестирует вакцину от коронавируса нового типа COVID-19. Исследование проведет Вашингтонский научно-исследовательский институт здравоохранения, пишет Associated Press.

Личность первого пациента, который протестирует вакцину, не разглашается. Для полной проверки вакцины потребуется от года до 18 месяцев. Медики должны установить, не вызывает ли вакцина опасных побочных эффектов.

Тестирование проведут на 45 молодых здоровых людях. Им введут разные дозы препарата. Вакцина не содержит самого вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии. По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 63 человек. Трое заболевших коронавирусом за сутки находятся в Московской области, один — в Тюменской области.