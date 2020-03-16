Курс доллара превысил отметку в 74 рубля на фоне дешевеющей нефти

Москва, 16 марта. Стоимость российского рубля продолжает снижаться на фоне дешевеющей нефти. Как свидетельствуют данные московский биржи, доллар на 10.51 подорожал на 1,5 рубля — до 74,1 рубля, евро вырос на 2,1 рубля — до 82,8 рубля.

Акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Алросы», «Норникеля», «Яндекса», «Тинькоффа» и ВТБ торгуются в минусе. Исключение составляют акции МТС, которые подорожали на 0,56%.

Отметим, что обрушение рубля связано с резким снижением цен на нефть, которое произошло в начале прошлой неделе. Причиной стал выход России из сделки с ОПЕК по сдерживанию объемов добычи нефти. Российская сторона хотела продлить сделку, сохранив ее параметры на прежнем уровне, в то время как Саудовская Аравия предлагала сократить производство еще сильнее. В результате Эр-Рияд начал ценовую войну, искусственно занижая стоимость нефти.

Некоторые российские эксперты утверждают, что сокращение объемов добычи не приводило к уменьшению сырья на рынке, поскольку освободившуюся нишу тут же занимала американская сланцевая нефть.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, несмотря на падения рубля, российская экономика по-прежнему сохраняет достаточную прочность для того, чтобы выполнять социальные гарантии перед населением. На сегодняшний день размер золотовалютных резервов Центробанка РФ превышает 570 млрд долларов, а объем Фонда национального благосостояния превышает 10 трлн рублей.