Сирия, 16 марта. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» напали на филиалы Сирийского арабского Красного Полумесяца в Идлибе. Военная полиция РФ патрулирует приграничные районы на севере САР. В Дейр-эз-Зоре были замечены самолеты коалиции США, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выполняют задачи по зачистке местности в западных районах Алеппо; завершили подготовку нескольких десятков новобранцев в Дамаске.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершила нападения на филиалы Сирийского арабского Красного Полумесяца в провинции Идлиб; заявила об уничтожении бульдозера САА у населенного пункта Афас в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают позиции курдских боевиков на северо-западе Хасаки.

Российская военная полиция: патрулирует приграничные районы на севере Сирии.

Международная коалиция: осуществляет боевые вылеты в восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В западных районах Алеппо и его пригородах продолжаются работы по разминированию местности. Как передает Twitter-канал (alikhbariasy), инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) производят зачистку кварталов Аль-Кастелло, Старый Алеппо, Хан аль-Харир, Аль-Инзарат в период с 8.00 до 16.00. Кроме того, демонтаж оставленных исламистами СВУ и боеприпасов будет выполняться в населенном пункте Кафр-Хамра. Напомним, впервые за восемь лет о полной зачистке территории административного центра провинции от боевиков было объявлено 16 февраля.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источник в сети Twitter (SteeleSyAA) сообщает о том, что в провинции Дамаск военную подготовку прошли несколько десятков новобранцев Национальных сил обороны****** (NDF). Завершившие обучение бойцы направятся в Дейр-эз-Зор. Предполагается, что они примут участие в зачистке районов пустыни Бадия аш-Шам от подпольных ячеек террористов «Исламского государства»1.

Тем временем в восточных районах провинции были замечены вертолеты ВВС возглавляемой США международной коалиции, передает Twitter-канал (EuphratesPost). О целях, преследуемых авиацией западного альянса, пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Поступила информация о нападении террористов на добровольцев движения Сирийский арабский Красный Полумесяц. Согласно данным агентства новостей SANA News, боевики предприняли атаки на филиалы и клиники благотворительной организации в административном центре региона, а также в городе Ариха. Радикальные исламисты незаконно изъяли часть оборудования, а также конфисковали помещения. Отмечается, что сотрудники формирования занимались поставками продовольствия, а также оказанием медицинской помощи мирным жителям.

Свою озабоченность произошедшим инцидентом выразил Международный комитет Красного Креста, подчеркнув при этом необходимость уважения и защиты сотрудников гуманитарных организаций. Как известно, населенные пункты, в которых были совершены налеты, находятся в оккупации террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ней бандгрупп.

В то же время террористы продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками в Идлибской зоне деэскалации. По информации медиапортала Aleppo Media Center, ссылающегося на заявления боевиков, в районе населенного пункта Афас был уничтожен бульдозер САА. Напомним, радикалы отказались от соблюдения режима прекращения огня на линии разграничения сил с войсками САР.

Провинция Хасака

Информационный портал SANA News передает, что ВС Турции и их союзники продолжают атаковать позиции курдских боевиков на северо-западе Хасаки. Под ударом оказались окраины населенного пункта Тавлет аль-Векаа в районе Тель-Тамра. Никаких данных о последствиях обстрела пока не поступало.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев сообщил о том, что сотрудники военной полиции РФ продолжают патрулировать территории на сирийско-турецкой границе в провинциях Алеппо и Хасака. В то же время авиация ВКС РФ осуществляет мониторинг обстановки с воздуха. Российские самолеты двигались по маршруту Камышлы – Телль эш-Шур-Гарби – Элеватор Алия – Телль эш-Шур-Гарби –Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.