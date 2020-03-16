Автоэксперт Моржаретто назвал правила безопасного вождения в мартовские заморозки

Москва, 16 марта. Автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил автолюбителям, как сохранить автомобиль и здоровье во время вождения по мартовскому снегу. Многие водители уже успели сменить зимнюю резину на летнюю, но в некоторых регионах России снова выпал снег.

Моржаретто отметил, что с приходом относительного тепла на дорогах увеличилось число аварийных ситуаций. Водители расслабились и стали терять бдительность, что привело к росту дорожно-транспортных происшествий. По словам эксперта, многие автолюбители поторопились со сменой резины, переобуваться нужно в самом конце марта, передает «Инфореактор».

Эксперт посоветовал не выезжать на дороги общего пользования тем, кто уже поставил на автомобиль летнюю резину. Кроме того, лучше отказаться от дальних поездок, потому что в пути вас может застать снегопад.

Моржаретто напомнил, что нужно быть аккуратными на дороге и помнить, что при передвижении по слякоти самое опасное — перестроение. Лучше крепче взяться за руль обеими руками и ехать на предельно низкой скорости. При таких погодных условиях нужно забыть о резких движениях за рулем.

Ранее сообщалось, что синоптики назвали оптимальный месяц 2020 года, когда лучше менять резину на летнюю. Водителей предупредили о том, что не стоит спешить менять «обувку», потому что есть еще вероятность минусовых температур ночью, передает телеканал «360».