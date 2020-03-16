Джиган показал, как уезжает из реабилитационной клиники

Москва, 16 марта. Рэпер Джиган покинул реабилитационную клинику в Майами. Видео своего отъезда многодетный отец опубликовал в сторис в Instagram.

Никаких комментариев артист не дал. Поэтому вопрос о том, значит ли это окончание курса лечения, остается открытым. В Instagram его жены Оксаны Самойловой никакой информации об этом пока нет.

Напомним, информация о том, что рэпер переехал в элитный реабилитационный центр Seaside Palm Beach, появилась в ночь на 10 марта. Некоторые СМИ сообщали, что туда его поместила Самойлова. Сама девушка заявила, что не собирается расставаться с мужем, опровергла слухи, что он якобы ее бил, а также пояснила, что хочет помочь ему выйти из этой непростой ситуации.

При этом коллега и сосед рэпера заявил журналистам, что Джиган сам принял решение лечь в клинику, его никто никуда не отправлял: по его словам, это было сознательное решение самого исполнителя, музыкант не собирался на этом пиариться.

Сегодня актриса Анастасия Калманович, являющаяся подругой звездной пары, призвала не «зубоскалить и не юморить» над ситуацией в семье Джигана. Она обратила внимание, что фотографии в Instagram рэпера и его жены — просто «жизнь на продажу», но внутри может быть полно «боли и демонов».