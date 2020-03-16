Орбакайте ужаснула подписчиков «сияющими винирами»

Москва, 16 марта. Российская исполнительница Кристина Орбакайте ужаснула фолловеров новой фотографией и «сияющими винирами».

Заслуженная артистка России недавно вернулась из Америки, где у нее есть собственные апартаменты. Кроме того, у супруга певицы, бизнесмена Михаила Земцова, там бизнес. В Москве Орбакайте сразу приступила к работе. Исполнительница опубликовала снимок из студии звукозаписи. Артистка предстала в толстовке, штанах, сюртуке и солнцезащитных очках.

«Когда записываешь новую песню, всегда хочешь для нее счастливой судьбы», — написала Кристина Орбакайте под фотографией в своем профиле в Instagram.

Подписчики обратили внимание на ее зубы, заметив, что они стали подозрительно ровными и белыми. Некоторые предположили, что певица поставили виниры.

«Не узнать», — отметила vxsanochka. «Виниры сияют», — заметил пользователь под ником my_usernameisnt. «Страшно», — написал другой.

Многие фолловеры указали, что с возрастом Кристина Орбакайте все больше походит на свою мать Аллу Пугачеву.

«Кристина, Вы здесь так на маму свою похожи», — подчеркнула tatianasikoraa. «Как Вы тут на маму похожи», — поддержала mulya_ru. «Становишься копия мамы!» — подчеркнула dariamalyk.

Кристина Орбакайте ранее опубликовала в своем Instagram семейную фотографию со своей мамой Аллой Пугачевой. Редкий снимок она разместила в социальных сетях в честь первого воскресенья весны. На черно-белом фото запечатлена молодая Орбакайте вместе с Аллой Пугачевой. Кадр сделан зимой, мама с дочкой одеты в шубы и теплые платки.

Пугачева также опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивное видео, снятое в студии звукозаписи. На нем примадонна слушает, как ее дочь исполняет песню из ее репертуара и не может сдержать эмоции. На видео Орбакайте поет композицию «Ты на свете есть», записанную весной 1982 года. Выступление дочери доводит Аллу Пугачеву до слез.