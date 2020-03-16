Богатейшие люди мира потеряли почти триллион долларов из-за китайского коронавируса

Москва, 16 марта. Богатейшие люди мира понесли убытки почти в один триллион долларов из-за распространения китайского коронавируса. Такие данные опубликовало агентство Bloomberg.

Новости об эпидемии вируса COVID-19 уже негативно сказались на мировых рынках. В США на биржах наблюдается падение, в четверг, 12 марта, цены рухнули на 10%. Европейские биржи потеряли до 16% из-за решения президента США Дональда Трампа о закрытии границ.

«В четверг 500 самых богатых людей мира потеряли 331 миллиард долларов, что стало крупнейшим однодневным падением за всю восьмилетнюю историю Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это подтолкнуло общий годовой убыток к 950 миллиардам долларов», — говорится в материале Bloomberg.

Таким образом совокупный капитал самых богатых людей мира уменьшился на 16%. Например, глава французской корпорации LVMH Бернар Арно ощутил ущерб в 9,5 миллиарда долларов, а глава Amazon Джефф Безос понес убытки в 8,1 миллиарда долларов. Кроме того, более 15 миллиардов долларов потеряли богатейшие граждане РФ.

Сумму ущерба журналисты посчитали исходя из данных о стоимости акций компаний, долями которых владеют бизнесмены.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года. Эпицентром развития эпидемии стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. На данный момент, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Китае, Южной Корее, Иране и Италии.