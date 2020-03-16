Актриса Калманович заявила, что Самойлова и раньше справлялась с пороками Джигана

Москва, 16 марта. Модель и блогер Оксана Самойлова и раньше справлялась с пороками своего супруга рэпера Джигана, поэтому, скорее всего, переживет и нынешний скандал. Об этом написала на своей странице в Instagram актриса Анастасия Калманович, являющаяся подругой звездной пары.

Напомним, недавно Джиган (настоящее имя Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) признался, что отправился на реабилитацию в наркологический центр. После этого Самойлова, которая в феврале родила рэперу четвертого ребенка, написала в Instagram, что «больше не хочет просыпаться в этот мир».

«Дениса жалко. Он один со своими пороками. Оксана справится. Она и раньше справлялась», — прокомментировала ситуацию Калманович.

Также подруга семьи призвала не «зубоскалить и не юморить», несмотря на то, что происходящее сейчас «глубоко аморально». Актриса напомнила, что еще вчера Джигану рукоплескали, а Самойловой завидовали многие девушки.

«Ни один из нас не задумался о том, что вся эта «жизнь на продажу», когда-нибудь оголит боль этих двоих. Каждый из нас имеет своих демонов, которых мы тщательно прячем за личиной общепринятой морали», — написала Калманович в соцсети.

Ранее Оксана Самойлова сообщила подписчикам, что после скандала не намерена лишать Джигана родительских прав. Модель и блогер отметила, что ее задача — вытащить супруга из беды.