МИД Белоруссии изучает последствия закрытия границы с РФ

Минск, 16 марта. МИД Белоруссии находится в контакте с российскими коллегами и изучает последствия решения Москвы закрыть границу, об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«В настоящее время полной официальной информацией МИД Беларуси не располагает, в этой связи мы изучаем ситуацию в контакте с российским коллегами», ― сообщил Глаз в комментарии РИА Новости.

Представитель МИД Белоруссии подчеркнул, что Минск примет все меры, чтобы граждане республики могли вернуться на родину.

Ранее в понедельник, 16 марта, председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о закрытии границы с Белоруссией на фоне распространения коронавируса. Кроме того, Мишустин сообщил, что правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей в связи с распространением инфекции. Для туристической и авиационной отраслей введена отсрочка по взысканию налогов. С 17 марта в городах отменяются ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети.

По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 63 человек. Трое заболевших коронавирусом за сутки находятся в Московской области, один — в Тюменской области. Заразившиеся вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. К настоящему моменту в России было проведено более 104 тысяч исследований на коронавирус.