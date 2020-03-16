Оттенки неонацизма и его возрождение — антинацисты в Риге бьют тревогу

Несмотря на обращение к властям Латвии евродепутатов из 16 стран Евросоюза с требованием запретить прославлять нацизм, устраивая вот уже четверть века в центре Риги ежегодные торжественные шествия в честь легионеров СС 16 марта, Рижская дума дала добро на акцию. Правда, разрешила и митинг антинацистов, но вмешался коронавирус, и обе акции из-за массовости рижские власти с облегчением запретили. Однако организаторам шествия — депутатам Сейма ЛР от нацобъединения, входящим в правящий блок (!), — неймется. Они призвали патриотов (Waffen SS?) приходить к памятнику Свободы и возлагать цветы. Поэтому «Русский союз Латвии» провел 15 марта яркую, хотя и небольшую международную конференцию по теме «Угрозы возрождения нацизма в Европе», в которой участвовал и корреспондент Федерального агентства новостей.

Рижские гостиницы отказали «Русскому союзу Латвии» и антинацистам в помещении

В офисе РСЛ в Риге после отказа двух гостиниц предоставить помещения собралось не более 20 участников: евродепутат Татьяна Жданок, активисты Латвийского антифашистского и Латвийского антинацистского комитетов, политологи, ученые, общественные деятели. К слову, ведущий конференции — доктор экономических наук, писатель и публицист, профессор Александр Гапоненко — заметил, что участие в подобном антинацистском круглом столе пятилетней давности вменено ему в качестве преступления по одному из уголовных дел, по которому его сейчас и судят.

Несколько зарубежных экспертов и евродепутатов на конференцию в Ригу приехать не смогли, так как с 17 марта Латвия закрывает все международное пассажирское сообщение — воздушное, железнодорожное, автобусное и морское, кроме перевозок грузов.

Впрочем, по видеосвязи в конференции участвовали представители еще четырех стран: политолог Юрий Городненко с Украины, писатель и бывший евродепутат Джульетто Кьеза из Италии, евродепутат из Словакии Мирослав Радачевски, юрист-правозащитник из Эстонии Сергей Середенко.

Александр Гапоненко, в частности, рассказал о подготовленной им книге «Современный национал-социализм — проблема идентификации и преодоления» и поделился своими мыслями из нее. Он с сожалением отметил, что некоторые европейские лидеры недопонимают серьезность того, что происходит, не называют нацизм нацизмом. И даже шествия в честь легионеров СС в Риге именуют всего лишь глорификацией нацизма, его прославлением, а не самим проявлением нацизма.

«В новейшей истории Прибалтики и Украины наблюдаются явления, свойственные фашизму и нацизму»

Нацизм — разновидность фашизма, который является режимом правления и способом социального воспроизводства в условиях кризиса либерально-демократической модели капиталистического производства, подчеркнул Гапоненко.

Он привел основные особенности фашизма: а) силовое подавление правящей элитой наемных работников с целью обеспечения прибылей капиталистов; б) ограничение работы представительских институтов, свободы собраний, слова; в) конфискация государством капиталов и рабочих мест этнических меньшинств и передача их правящей элите господствующего этноса; г) ассимиляция этнических меньшинств через запрет использования ими родного языка, обучения на нем детей, сохранения культуры и веры; д) осуществление внешней агрессии с целью подчинения и ограбления чужих этносов.

Именно эти явления, по замечанию профессора, были свойственны общественной жизни Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Румынии в 1920–1930-е годы ХХ века. Фашизм трансформируется в нацизм, когда не может решить классовые и этнические проблемы общества. Нацизм развился в Германии и Австрии после 1938 года, в Италии — после 1943-го, в Венгрии и Румынии — после 1944-го.

Характерные черты нацизма: а) установление правящей бюрократией диктатуры и режима террора по отношению к массам; б) использование крепостнических и рабовладельческих методов эксплуатации этнических меньшинств, передача плодов этой эксплуатации всему правящему этносу; в) физическое уничтожение этнических меньшинств, которые противятся действиям режима или не приносят ему прибыли; г) насильственная ассимиляция этнических меньшинств через уничтожение и подавление их интеллигенции, разрушение их социальных институтов, унижение духовных ценностей; д) ведение захватнических войн с целью захвата и порабощения «инородцев».

«В странах Прибалтики, на Украине в 1991–2020 годах в обществе наблюдаются явления, свойственные фашизму и нацизму, — отмечает Александр Гапоненко. — Однако европейские либерально-демократические политики боятся назвать эти явления своим именем. А как правильно назвать уничтожение русского населения Донбасса войсками Киева, если не геноцидом? Этим же понятием должны быть определены убийство в 2014 году 50 русских активистов в Одессе, в Доме профсоюзов, погромы русских активистов в Харькове, Николаеве, Запорожье, заключение украинскими властями в тюрьму нескольких тысяч русских активистов».

Профессор также задается вопросом: а как иначе, если не этническими репрессиями, можно охарактеризовать аресты, судебные процессы, тюремное заключение в Латвии Владимира Линдермана, Юрия Алексеева, Александра Гапоненко, Александра Филея, Олега Бурака; в Литве — Альгирдаса Палецкиса, Юрия Меля, Константина Никулина, Алексея Грейчуса, Вячеслава Титова и других русских активистов?

«Запрет на использование в общественном обороте русского языка, закрытие русских школ, ущемление русской культуры во всех перечисленных странах ничем не отличаются от того, что итальянские фашисты предпринимали в отношении словенов, хорватов, тирольских немцев, а немецкие нацисты — в отношении евреев и цыган, румынские фашисты — в отношении венгерского этнического меньшинства, а венгерские фашисты — против румынского этнического меньшинства», — делает вывод Гапоненко.

Третья стадия фашизации общества

В то же время ученый из Эстонии Сергей Середенко предлагает классификацию развития процесса фашизации общества: 1) создается фашистская партия; 2) фашистская партия попадает в парламент; 3) фашистская партия становится правящей (входит в состав правящей коалиции); 4) фашистская партия проводит политику захвата и порабощения других наций; 5) фашистская партия запрещается, и проводится денацификация общества.

По мнению ряда участников круглого стола, общество в странах Прибалтики и Украины находится на третьей стадии фашизации. Развязывание военного конфликта с Россией, о чем они непрерывно твердят, неизбежно приведет к переходу общества к четвертой стадии фашизации. Именно поэтому так актуальна антифашистская борьба на современном этапе.

Этот коронавирус — неспроста…

Итальянец Джульетто Кьеза, прекрасно владеющий русским языком, высказал мнение, что традиционные фашистские партии в странах Южной Европы маргинализированы, в состав правящих коалиций не входят, у них больше нет социальной базы. Однако появились новые формы нацизма, которые не менее страшны для демократии, свободы слова и собраний. Социальной базой этого нацизма являются глобальные правящие элиты, которые борются со здоровыми национальными силами, а сами хотели бы уничтожить значительную часть населения Земли, определив ее как «расово неполноценную».

По мнению бывшего евродепутата, история с коронавирусом хорошо раскрыла их замыслы. 50 миллионов итальянцев сидят в заключении в своих домах, старики практически оказались в группе, которую невозможно спасти или можно не спасать, и никакие демократические нормы в стране больше не действуют.

Нацизм и нацистских преступников сберегли для будущего

Очень эмоциональным и откровенным стало выступление координатора Совета общественных организаций Латвии, члена Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, писателя и кандидата исторических наук Виктора Гущина.

«Разгром нацистской Германии в 1945 году не привел к гибели нацистской идеологии, — напомнил историк. — Уже после Нюрнбергского процесса в странах Запада начались движения в сторону защиты людей, которые были связаны с нацистской идеологией и практикой. Когда в 1949 году была образована ФРГ, министерство юстиции было сформировано полностью из тех, кто и в нацистской Германии служил в этой ветви власти. Это парадоксально, но нацисты, служившие Гитлеру, продолжали служить в якобы уже демократической Германии».

В эту же схему укладывается и ситуация с краткосрочным осуждением и Ялмара Шахта (высокопоставленный топ-менеджер Третьего рейха, ответственный за «военную подготовку к войне», управляющий одновременно министерством экономики и Рейхсбанком), и Вальтера Шелленберга (начальник внешней разведки службы безопасности рейха), и многих-многих других нацистских военных преступников. Напомним, как активно укрывали и использовали отпетых преступников те же США, если они могли принести Вашингтону конкретную пользу в противостоянии с СССР.

«Напомню лишь еще одну фамилию — Адольфа Хойзингера, который был начальником Генерального штаба сухопутных сил нацистской Германии, а в 1955 году был назначен председателем военного комитета НАТО, — констатирует Виктор Иванович. — Мне кажется, что существование социалистического лагеря являлось объективным сдерживающим фактором для возрождения нацизма и распространения его в Восточной Европе, включая те страны, которые образовались после распада Советского Союза».

Ревизию международного права пытаются узаконить

Как и приход Гитлера к власти, так и появление откровенно недемократических режимов в этих странах свидетельствуют о том, что демократические механизмы не являются препятствием для подобных режимов, замечает общественник.

«Мы это явно видим и на примере Латвии, Эстонии и Литвы, — отмечает историк. — Как мне представляется, в основе этих процессов лежит ревизия международного права, которое сформировалось в период Второй мировой войны и после 1945 года. В Латвии, если говорить конкретно о ситуации с развитием расистских или нацистских политических тенденций, это напрямую связано с положенной в основу Декларации о восстановлении государственной независимости Латвийской Республики, принятой 4 мая 1990 года, так называемой концепции об оккупации Латвии Советским Союзом в 1940 году и так называемой концепции непрерывности правового существования ЛР с 1918 по 1990 год. И первый, и второй тезисы, положенные в Декларацию о восстановлении независимости, в корне противоречат существовавшему на период принятия этого документа международному праву».

Тем не менее Латвия сформулировала в этой декларации свое отношение к истории и к национальной политике.

«К чему это в конечном счете привело? — задает риторический вопрос Виктор Гущин. — К тому, что попытка сформировать национальное государство в многонациональной стране с совершенной неизбежностью привела к формированию недемократического политического режима с явными проявлениями неонацизма. Сформировался этнократический режим, который совершенно очевидно испытывает приязнь к идеологии нацизма. Делается все возможное для того, чтобы реабилитировать на политическом, историческом и культурном уровнях деятельность латышского добровольческого легиона Waffen SS. Это первый момент, а второй — формирование новой исторической памяти, связанной в том числе и с политикой, направленной на уничтожение памятников в честь солдат Красной армии, освободивших нашу страну [Латвию] от фашизма».

Историк пояснил, что в эту же схему формирования новой исторической памяти, по его мнению, очень укладывается и так называемая «школьная реформа», согласно которой происходит полная ликвидация образования на русском языке.

«Факультет социальных наук Латвийского университета является тем местом, откуда вышли многие представители ультраправых политических взглядов, которые сегодня представлены в Латвийском сейме, — дает оценку Виктор Иванович. — И Райвис Дзинтарс (основатель националистической партии «Всё для Латвии!», член антисоветской националистической организации «Даугавас ванаги» («Ястребы Даугавы»), созданной латышскими легионерами СС за рубежом, глава фракции нацобъединения в Сейме. — Прим. ФАН), и целый ряд других выпускников. Мы столкнулись с ситуацией, которая существовала в Латвии до 1940 года, когда тот же Латвийский университет был кузницей ультраправых политических деятелей, показавших себя во всей красе с началом нацистской оккупации Латвийской ССР в июне 1941 года».

Этнократы правят бал

Если попытаться назвать признаки недемократического политического режима в ЛР, это, безусловно, формирование института массового безгражданства и переход от всеобщего избирательного права к недемократическим псевдовыборам, приводит один из главных примеров цинизма власти Гущин.

«Следующий признак, с моей точки зрения, — это гипертрофированное развитие карательных органов, с чем мы сегодня сталкиваемся, — добавляет эксперт. — Еще один признак — милитаризация как важнейшая часть внутренней политики государства, отвлечение общества от реальных проблем в пользу якобы существующей угрозы со стороны России. Еще один признак — подавление свободы слова. Ограничение СМИ, составление так называемых черных списков — все направлено на то, чтобы не только прервать нормальные отношения с Россией, но и резко сузить демократическое информационное пространство внутри страны и заместить его откровенной этнократической идеологией и идеологией, оправдывающей деятельность легионеров СС».

Еще один признак виден на примере «Русского союза Латвии» — это ограничение деятельности политической партии, которая придерживается демократической и правозащитной позиции: отказ в финансировании, отказ в открытии счета в латвийских банках, преследование активистов РСЛ, перечисляет общественник уловки властей.

«Чрезвычайно важный признак, который обеспечивает электоральную поддержку существующему этнократическому режиму, — это распределение госбюджета в пользу элиты (преимущественно латышской по происхождению) за счет всего остального населения, — формирует список Виктор Гущин. — Совокупность этих факторов и обеспечивает стабильность существования данному режиму. Что касается расистской или неонацистской характеристик деятельности в ЛР, то я бы ограничился двумя признаками: это реабилитация латышского добровольческого легиона СС и формирование новой исторической памяти».

Объясняя, что послужило спусковым крючком формирования таких недемократических процессов, историк называет Декларацию о восстановлении государственной независимости, одним из идеологов которой был нынешний президент ЛР Эгилс Левитс, положивший в основу тезис об «оккупации» и тезис о правовой непрерывности существования латвийского государства.

«Возможностей что-то с этим сделать немного, упущена масса времени, особенно в начале 2000-х, когда ситуация была принципиально иной, — отмечает эксперт. — Сегодня, особенно с учетом развития неонацистских процессов в Европе, повлиять на положение дел в Латвии крайне сложно. Но тем не менее необходимо называть вещи своими именами: бывший министр интеграции ЛР Нил Муйжниекс еще в начале 2000-х назвал партию Райвиса Дзинтарса откровенно расистской. Сегодня она в парламенте, представитель этой партии (Инара Мурниеце. — Прим. ФАН) возглавляет Сейм ЛР. Поэтому на всех уровнях надо говорить, что во главе нашей страны находятся расисты. Это первое. Второе — это борьба с массовым безгражданством и возврат к выборам во все органы власти на основе общего избирательного права. Необходимо добиваться того, что нынешние выборы не могут быть признаны демократическими».

Виктор Гущин напоминает, что еще в 2002 году, 8 ноября, Парламентская ассамблея Совета Европы сделала вывод о том, что из-за существования в Латвии массового безгражданства в стране сформировался долговременный дефицит демократии.

С той поры все становится лишь хуже.