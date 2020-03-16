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Колташов объяснил, как падение экономики Китая скажется на России

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Колташов объяснил рекордное падение промпроизводства Китая сознательным допущением властей

Падение промышленного производства в Китае с начала 2020 года оказалось самым серьезным за последние 30 лет, и экономики других стран уже почувствовали на себе происходящие в Пекине колебания. О том, с чем на самом деле связано сокращение объемов промпроизводства в КНР, почему власти Китая не смогли или не стали останавливать падение экономики, и что в этой ситуации должна делать Россия, рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Китай уходит в пике

Ранее агентство Reuters сообщило, что падение промышленного производства в КНР за первые два месяца 2020 года оказалось самым серьезным за 30 лет. Наибольшие потери были зафиксированы в сферах торговли и инвестиций в основной капитал.

Исходя из цифр, представленных в докладе Государственного статистического управления КНР, в январе-феврале показатели сектора упали на 13,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. По сравнению с декабрем 2019 года промышленное производство в Китае сократилось на 26,63%. За представленный в отчете период выросло производство только 79 из 612 видов промышленной продукции. Производство прокатной стали упало на 3,4%, цемента — на 29,5%, автомобилей — на 45,8%, в том числе автомобилей на новых источниках энергии — на 62,8%.

В свою очередь на фоне эпидемии коронавируса значительно выросло производство товаров медицинского назначения. Речь идет в том числе о защитных масках и препаратах для дезинфекции.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, как падение китайской экономики скажется на России и экономиках других стран мира. Мировой рынок, по его мнению, уже почувствовал снижение показателей китайского промпроизводства.

Колташов объяснил рекордное падение промпроизводства Китая сознательным допущением властей

«На самом деле, эти показатели уже сказались на мировой экономике и на экономике Китая. Они привели, по сути, к обвалу на фондовом рынке, в том числе на фондовом рынке в США, и к обвалу цен на нефть. Это не совсем верно — воспринимать ситуацию на рынке нефти через призму конкуренции стран-производителей. Страны-производители, конечно, конкурируют, но это не причина обвала. А причина обвала в сокращении спроса, в сокращении импорта в Китай, в том, что в других странах сложилось — сокращение продаж, застой на рынке недвижимости. Мы можем видеть это в России, например. В этой ситуации Китай просто никого не вытянул», — считает Колташов.

Китайская экономика уже сталкивалась с сильным падением импорта и экспорта. В феврале 2016 года экспорт из Китая сократился на 25,4% в сравнении с показателями февраля 2015 года, а импорт сократился на 13,8%. Как отмечали аналитики, величина падения месячного экспорта из КНР тогда стала рекордной с 2009 года. В прошлый раз Пекину удалось «разогнать» экономику и увеличить импорт, что потянуло рынки вверх.

«А сейчас они этого не сделали — это принципиально важно. Они объявили эпидемию коронавируса. Вирусов постоянно появляется много, но в данном случае вирус как-то очень удачно для властей совпал с серьезными экономическими проблемами, а самое главное — с неготовностью Китая с помощью некого дополнительного напряжения спроса, разгона потребления взять и потянуть мировую экономику вверх. Тем более, что очевидно, результат был бы неустойчивым, что рынки все равно бы съехали вниз. Поэтому здесь спад в Китае надо рассматривать и как сознательное допущение властей. Потому что чрезвычайными усилиями его можно было отсрочить еще на полгода, например. Но кризисы лечат — это не просто болезнь, это и лечение одновременно, поэтому китайские власти не сочли возможным идти на сверхусилия, чтобы остановить то, чего не миновать было в принципе. Отсюда и эти данные, и странное поведение Китая: они занялись вирусом, остановили предприятия. Не вирус остановил предприятия — предприятия сами вставали», — считает эксперт.

Что будет с Россией?

Российская экономика почувствует проблемы соседа во всех сферах, связанных с поставками в Китай. По мнению Колташова, сократиться могут поставки продовольствия, леса и сырья.

«Практически все, что мы поставляем в Китай, все должно просесть. А самое главное — мы сейчас потеряем китайских туристов. Китай отозвал своих туристов — это делается для того, чтобы они тратили деньги дома», — сказал Василий Колташов.

Колташов объяснил рекордное падение промпроизводства Китая сознательным допущением властей

Россия может компенсировать потери за счет строительства: как жилищного, так и инфраструктурного. Однако перед тем, как приступить к реализации проектов, необходимо достойно выдержать период спада и застоя. Василий Колташов рассказал, как российская экономика может преодолеть кризисный этап.

«Нужно будет пройти этот период депрессии. В периоде падения мы уже находимся, просто все несколько смазано эффектом от темы коронавируса и информационных потоков. Но спад все равно происходит, а за спадом последует депрессия, застой. Она будет продолжаться определенное количество времени — какие-то месяцы, может быть, полгода, может, и до конца этого года. И на этом этапе очень важно не дать провалиться еще больше спросу. Это очень важная роль государства – оно должно улучшить ситуацию в бюджетной сфере. В регионах — особенно.

Эксперт отметил необходимость обеспечить увеличение числа медиков, учителей, повысить зарплаты, создать новые рабочие места в детских садах. Кроме этого, нужно уйти от потогонной системы занятости и сделать так, чтобы люди нормально выполняли свои обязанности на ставках.

Никаких полутора ставок, двух ставок быть не должно. У людей должны быть нормальные, хорошо оплачиваемые ставки в бюджетной сфере, но с ограничениями допработы, чтобы качество выполнения обязанностей по основному направлению не снижалось. Здесь самое важное — повысить зарплату в регионах бюджетникам — всем, чей труд является общественно полезным, в первую очередь. Эту сферу нужно увеличить, дальше — сделать так, чтобы люди смогли покупать жилье, потом — крупная жилищная программа и активизация строительства. Может быть, программа высокоскоростных железных дорог. Много разных направлений, но суть их в том, чтобы строить внутри страны и ее развивать», — резюмировал Василий Колташов.

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