Колташов объяснил, как падение экономики Китая скажется на России

Падение промышленного производства в Китае с начала 2020 года оказалось самым серьезным за последние 30 лет, и экономики других стран уже почувствовали на себе происходящие в Пекине колебания. О том, с чем на самом деле связано сокращение объемов промпроизводства в КНР, почему власти Китая не смогли или не стали останавливать падение экономики, и что в этой ситуации должна делать Россия, рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Китай уходит в пике

Ранее агентство Reuters сообщило, что падение промышленного производства в КНР за первые два месяца 2020 года оказалось самым серьезным за 30 лет. Наибольшие потери были зафиксированы в сферах торговли и инвестиций в основной капитал.

Исходя из цифр, представленных в докладе Государственного статистического управления КНР, в январе-феврале показатели сектора упали на 13,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. По сравнению с декабрем 2019 года промышленное производство в Китае сократилось на 26,63%. За представленный в отчете период выросло производство только 79 из 612 видов промышленной продукции. Производство прокатной стали упало на 3,4%, цемента — на 29,5%, автомобилей — на 45,8%, в том числе автомобилей на новых источниках энергии — на 62,8%.

В свою очередь на фоне эпидемии коронавируса значительно выросло производство товаров медицинского назначения. Речь идет в том числе о защитных масках и препаратах для дезинфекции.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, как падение китайской экономики скажется на России и экономиках других стран мира. Мировой рынок, по его мнению, уже почувствовал снижение показателей китайского промпроизводства.

«На самом деле, эти показатели уже сказались на мировой экономике и на экономике Китая. Они привели, по сути, к обвалу на фондовом рынке, в том числе на фондовом рынке в США, и к обвалу цен на нефть. Это не совсем верно — воспринимать ситуацию на рынке нефти через призму конкуренции стран-производителей. Страны-производители, конечно, конкурируют, но это не причина обвала. А причина обвала в сокращении спроса, в сокращении импорта в Китай, в том, что в других странах сложилось — сокращение продаж, застой на рынке недвижимости. Мы можем видеть это в России, например. В этой ситуации Китай просто никого не вытянул», — считает Колташов.

Китайская экономика уже сталкивалась с сильным падением импорта и экспорта. В феврале 2016 года экспорт из Китая сократился на 25,4% в сравнении с показателями февраля 2015 года, а импорт сократился на 13,8%. Как отмечали аналитики, величина падения месячного экспорта из КНР тогда стала рекордной с 2009 года. В прошлый раз Пекину удалось «разогнать» экономику и увеличить импорт, что потянуло рынки вверх.

«А сейчас они этого не сделали — это принципиально важно. Они объявили эпидемию коронавируса. Вирусов постоянно появляется много, но в данном случае вирус как-то очень удачно для властей совпал с серьезными экономическими проблемами, а самое главное — с неготовностью Китая с помощью некого дополнительного напряжения спроса, разгона потребления взять и потянуть мировую экономику вверх. Тем более, что очевидно, результат был бы неустойчивым, что рынки все равно бы съехали вниз. Поэтому здесь спад в Китае надо рассматривать и как сознательное допущение властей. Потому что чрезвычайными усилиями его можно было отсрочить еще на полгода, например. Но кризисы лечат — это не просто болезнь, это и лечение одновременно, поэтому китайские власти не сочли возможным идти на сверхусилия, чтобы остановить то, чего не миновать было в принципе. Отсюда и эти данные, и странное поведение Китая: они занялись вирусом, остановили предприятия. Не вирус остановил предприятия — предприятия сами вставали», — считает эксперт.

Что будет с Россией?

Российская экономика почувствует проблемы соседа во всех сферах, связанных с поставками в Китай. По мнению Колташова, сократиться могут поставки продовольствия, леса и сырья.

«Практически все, что мы поставляем в Китай, все должно просесть. А самое главное — мы сейчас потеряем китайских туристов. Китай отозвал своих туристов — это делается для того, чтобы они тратили деньги дома», — сказал Василий Колташов.

Россия может компенсировать потери за счет строительства: как жилищного, так и инфраструктурного. Однако перед тем, как приступить к реализации проектов, необходимо достойно выдержать период спада и застоя. Василий Колташов рассказал, как российская экономика может преодолеть кризисный этап.

«Нужно будет пройти этот период депрессии. В периоде падения мы уже находимся, просто все несколько смазано эффектом от темы коронавируса и информационных потоков. Но спад все равно происходит, а за спадом последует депрессия, застой. Она будет продолжаться определенное количество времени — какие-то месяцы, может быть, полгода, может, и до конца этого года. И на этом этапе очень важно не дать провалиться еще больше спросу. Это очень важная роль государства – оно должно улучшить ситуацию в бюджетной сфере. В регионах — особенно.

Эксперт отметил необходимость обеспечить увеличение числа медиков, учителей, повысить зарплаты, создать новые рабочие места в детских садах. Кроме этого, нужно уйти от потогонной системы занятости и сделать так, чтобы люди нормально выполняли свои обязанности на ставках.