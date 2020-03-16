Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Москва, 16 марта. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян снова беременна. Об этом она объявила в своем Instagram.

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».

«Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение», — написала она.

По ее словам, вариант с прерыванием беременности она даже не рассматривает.

«Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен», — пояснила будущая мать.

Напомним, в семье Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна уже есть трое детей: сын Баграт и две дочери — Марьяна и Маро, которая родилась в октябре 2019 года. После рождения Маро Симоньян решила провести акцию по поддержке недавно родивших женщин.

«Теперь я хочу помочь удержать кого-то от аборта или от того, чтобы оставить ребенка в детдоме», — заявила она.

Журналистка добавила, что нуждающиеся молодые матери могут скинуть номер банковской карты, куда получат перевод средств на первые месяцы жизни ребенка. Помимо этого, женщинам смогут предоставить и другую помощь.

У Кеосаяна есть еще две дочери от брака с Аленой Хмельницкой. Старшей дочке Александре 25 лет, а младшей Ксении — 9 лет.