Большинство россиян поддержали выдвижение Путина в 2024 году

Москва, 16 марта. Более половины граждан РФ готовы проголосовать на президентских выборах 2024 года за Владимира Путина в случае его выдвижения. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Инсомар».
Всего во всероссийском опросе принимали участие две тысячи человек, при этом статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Около половины опрошенных (44%) ответили, что хорошо знакомы с предложением депутата Госдумы Валентины Терешковой об обнулении сроков действующего президента. Треть ответивших сообщила, что знает об инициативе без подробностей.
Возрастной разрез данных исследования показывает, что лучше всего о возможности выдвижения Путина в 2024 году осведомлены респонденты старше 60 лет – 90% россиян этого возраста ответили утвердительно на вопрос об инициативе Терешковой.
С другой стороны, жители Москвы и Санкт-Петербурга лучше проинформированы об этом (88%), чем жители сел (67%) и городов численностью менее 100 тысяч человек (68%).
По данным социологов, уровень поддержки действующего президента составляет более половины россиян.
«Если мы добавим туда процент россиян, которые считают, что Путин должен оставаться влиятельной фигурой после 2024 года, то цифра возрастет», — пояснил директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский.