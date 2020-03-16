Большинство россиян поддержали выдвижение Путина в 2024 году

Москва, 16 марта. Более половины граждан РФ готовы проголосовать на президентских выборах 2024 года за Владимира Путина в случае его выдвижения. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Инсомар».

Всего во всероссийском опросе принимали участие две тысячи человек, при этом статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Около половины опрошенных (44%) ответили, что хорошо знакомы с предложением депутата Госдумы Валентины Терешковой об обнулении сроков действующего президента. Треть ответивших сообщила, что знает об инициативе без подробностей.

Возрастной разрез данных исследования показывает, что лучше всего о возможности выдвижения Путина в 2024 году осведомлены респонденты старше 60 лет – 90% россиян этого возраста ответили утвердительно на вопрос об инициативе Терешковой.

С другой стороны, жители Москвы и Санкт-Петербурга лучше проинформированы об этом (88%), чем жители сел (67%) и городов численностью менее 100 тысяч человек (68%).

По данным социологов, уровень поддержки действующего президента составляет более половины россиян.