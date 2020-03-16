Ирландца госпитализировали с подозрением на коронавирус в Мурманске

Мурманск, 16 марта. Гражданина Ирландии госпитализировали в Мурманске с предварительно положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Гражданин Ирландии прибыл в Мурманск для участия в шахматном турнире, который прошел в мурманском отеле «Меридиан» в выходные.

«В ходе мониторинга эпидситуации в регионе у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус. Сегодня один из результатов признан предварительно-положительным», ― сообщили в оперштабе.

Ирландца госпитализировали от стойки регистрации в аэропорту. В настоящий момент устанавливается круг лиц, с которыми контактировал мужчина. В помещениях проводится санитарная обработка. Иностранного гражданина доставили в инфекционное отделение областной больницы им. Баяндина и поместили в изолированный бокс.

Ранее власти Мурманской области отменили все культурно-массовые мероприятия численностью более 100 человек на фоне распространения коронавируса. Кроме того, в регионе ввели запрет на выезд всех делегаций за пределы Мурманской области и за рубеж.

По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 63 человек. Трое заболевших коронавирусом за сутки находятся в Московской области, один — в Тюменской области. Заразившиеся вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. К настоящему моменту в России было проведено более 104 тысяч исследований на коронавирус.