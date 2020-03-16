Контрольные работы в российских школах предложили отменить из-за коронавируса

Москва, 16 марта. В России хотят отменить контрольные работы в начальной и средней школах, чтобы не нарушать меры по предотвращению распространения коронавируса. Сегодня у учеников есть возможность обучаться на дому, а из-за контрольных они вынуждены приходить в школу, что повышает риск заразиться болезнью.

Идею о запрете контрольных предложил депутат Госдумы Василий Власов. Он направил письмо главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, в котором рассказал, что не все образовательные учреждения корректируют учебные планы и продолжают проводить итоговые работы. По его словам, такие действия вынуждают детей приходить в школу и нарушать меры по предотвращению распространения опасной китайской болезни, передает телеканал «360».

Власов считает, что проведение любых видов проверочных работ нужно отменить до момента прекращения распространения инфекции на территории России. Депутат попросил Кравцова оценить предложение и рассмотреть возможность его реализации.

Ранее сообщалось, что вузам порекомендовали перейти на дистанционное обучение с 16 марта из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса, передает «Царьград».