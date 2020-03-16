Мишустин озвучил новые меры по борьбе с коронавирусом

Москва, 16 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о мерах по борьбе с последствиями коронавируса. Глава правительства озвучил их на оперативном совещании с вице-премьерами.

Премьер сообщил, что правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей в связи с распространением инфекции. Для туристической и авиационной отраслей введена отсрочка по взысканию налогов. Кроме того, с 17 марта в городах отменяются ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети.

Мишустин поручил проводить полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров в режиме онлайн и оповещать граждан о ситуации с вирусом.

«В ближайшее время нами будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации», ― сообщил Мишустин.

Также глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом, и организовать онлайн-продажу безрецептурных лекарств и их доставку.

«Конечно, борьба с пандемией — это задача не только государственных структур, но и всего общества, в том числе и ответственного бизнеса», ― добавил премьер.

Мишустин попросил крупные корпорации задействовать ресурсы для борьбы с распространением заболевания, а также принять меры для защиты собственных работников и обеспечению бесперебойного функционирования предприятий.

Правительство расширит программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. В том числе, будет обеспечен доступ к кредитным ресурсам по льготным ставкам.

По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 63 человек. Трое заболевших коронавирусом за сутки находятся в Московской области, один — в Тюменской области. Заразившиеся вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — Италии, Франции, Испании и Швейцарии.