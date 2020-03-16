Экономист Марголин допустил спад мирового финансового кризиса к лету

Доктор экономических наук Андрей Марголин допустил, что к лету можно будет ожидать позитивных сдвигов в ситуации с мировым финансовым кризисом.

Ранее Федеральная резервная система США (ФРС) заявила о снижении с 16 марта ключевой ставки до 0,25% на фоне распространения COVID-19. Отметим это уже не первое подобное решение ФРС с начала марта. В прошлый раз снижение произошло 3 марта с 1,5-1,75% до 1-1,25%.

«ФРС призывает кредитные организации прибегнуть к «дисконтному окну», чтобы помочь обеспечить спрос на кредит от домохозяйств и предприятий в такое время», — значится в сообщении на официальном сайте ведомства.

По сообщению американского Федрезерва, вспышка коронавирусной инфекции нанесла очень серьезный ущерб экономике многих стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки. При этом последствия заболевания продолжат оказывать влияние на экономическую активность и экономические перспективы, соответственно ФРС стремится обеспечить максимальную занятость населения, стабильные цены, а также пытается избежать роста инфляции.

Комментируя заявление ФРС, доктор экономических наук, проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что действия Федрезерва США объясняются целой совокупностью причин.

«С одной стороны инфекция убивает туристический бизнес, убивает авиаперевозки, а с другой стороны, деловая активность рвется из-за того, что торговые цепочки в глобальной экономике испытывают серьезные проблемы. Получается, что у бизнеса постепенно начинает ощущаться дефицит ликвидности и вот такого рода меры принимаются всегда, когда есть желание купировать кризисные моменты и собственно тема количественного смягчения известна не сегодня. Так уже неоднократно делали», — поясняет эксперт.

По словам собеседника ФАН, те деньги, которые в условиях мирового финансового кризиса решили дополнительно напечатать в ФРС, становятся доступными и это облегчает жизнь американского бизнеса. При этом, высокопоставленные чиновники США, а также представители деловых кругов уже заявляют о том, что несмотря на коронавирусную инфекцию, рост американской экономики не остановится.

«Посмотрим, они сейчас должны делать подобного рода оптимистичные заявления, ведь не только Америка, но и весь мир испытывает напряжение. У нас, кстати, похожий план правительство на этой неделе уже доведет до общественности. Будет свой план по борьбе с кризисным явлением в экономике и на самом деле это правильно, потому что если ничего не делать все будет только усугубляться, на то и люди принимающие решения, чтобы принимать превентивно, а не бороться с последствиями, которые уже зашли бесконечно далеко», — продолжает Марголин.

Российские власти, по словам проректора РАНХиГС, будут действовать по аналогии с США, то есть создавать антикризисный фонд, в котором предположительно может быть размещено 300 млрд долларов.

«Но этого, конечно же, будет недостаточно. Ведь даже если мы на фоне падения бюджетных доходов из-за низкой цены на нефть это как-то компенсируем (за счет резервных фондов, за счет других источников — Прим. ФАН), то у бизнеса-то проблемы никуда не денутся. Понятно, что крупнейшие авиационные компании все равно будут испытывать проблемы, туристический бизнес тоже и это то что совсем на поверхности находится. Ну и из-за того, что у нас связи с разными странами мира сейчас будут существенно меньше, чем были до начала пандемии коронавирусной инфекции, до снижения цен на нефть. Все это должно каким-то образом учтено и тоже компенсировано», — говорит Андрей Марголин.

Хотя есть понимание, что полной компенсации все равно не будет и тем не менее власти Российской Федерации делают все возможное для снижения последствий начавшегося экономического кризиса. А это значит, что те резервы которые уже накоплены, этому очень сильно помогут.

«Сейчас самое главное не допускать панических настроений, все же ситуация с той же коронавирусной инфекцией в России существенно лучше, чем в европейских странах и это по-моему очевидно. Это не пропаганда, это то что мы видим каждый день своими глазами, поэтому надо мобилизоваться перед лицом этого кризиса, который стал следствием целого ряда причин и к которому Россия не причастна. И если рассуждать логически, то стоит обратить внимание на Китай, где ситуация улучшается. Южная Корея тоже не вводила супер драконовских мер, она сосредоточилась на профилактике, тестировании, выявлении, лечении и сейчас тоже там ситуация улучшается. То есть мы видим, что примерно три месяца, в случае если умно бороться с этим кризисом, такой прогноз наверно вполне себе работоспособен в качестве прогноза. Если учесть что Южная Корея боролась с этим делом поэффективней, чем например Италия, то для тех стран, которые опоздали с принятием антикризисных мер, то 4-5 месяцев. Ну к лету наверно можно ожидать все-таки позитивных изменений и я надеюсь, что до этого времени ничего там сверхсерьезного не произойдет», — заключил эксперт.

Напомним, 12 марта американские индексы закрылись с падением от 7,9 до 9,3%, что стало худшим показателем за более чем 30 лет. На ситуацию повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса.