В Госдуме посоветовали НАТО заняться коронавирусом, а не разведкой в Крыму

У России достаточно сил и средств, в том числе на территории Крыма, чтобы отразить потенциальную угрозу со стороны блока НАТО. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Защита Крыма

Корабли Североатлантического альянса, которые приближаются к границам Российской Федерации в Черном море в районе полуострова Крым, практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в силовых структурах региона.

Собеседник агентства обратил внимание, что новейшие средства РЭБ испытывают в реальных условиях противодействия.

«Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят», — рассказал он.

Сообщается, что российские системы РЭБ делают неработоспособной не только разведывательную аппаратуру потенциального противника, но и сбивают настройки навигации кораблей НАТО. В итоге навигационные системы показывают ложные параметры, что в свою очередь оказывает дезориентирующий эффект на экипаж.

Ведение разведки кораблями НАТО — это «попытка проникнуть в коммуникационные и цифровые сети», уверен источник агентства.

НАТО нечего делать у берегов Крыма

Как отметил Юрий Швыткин, попытки разведывательной деятельности со стороны ВМС блока НАТО продолжаются под предлогом проведения различных учений в Черном море в рамках международных конвенций. Однако в реальности идет реальная разведка у берегов Крыма.

«Конечно, та группировка, которая была сформирована в Крыму, позволяет и выявлять, и пресекать, и, при необходимости, отражать различные действия стран блока НАТО. Поэтому там активно работают не только средства радиоэлектронной борьбы. РЭБ — одна из вспомогательных систем. Есть и другие средства, в том числе для поражения вражеских целей при попытке возможной агрессии», — пояснил Юрий Швыткин.

При этом депутат призвал НАТО не бряцать оружием у российских границ. Он посоветовал странам блока сконцентрировать все свое внимание на коронавирусе. Политик обратил внимание, что в странах Запада крайне тревожная ситуация со вспышкой вируса.

«Исходя из той информации, что имеется, они с трудом справляются с эпидемией. Они должны направить все свои усилия на эти цели, а не на провокационные действия по отношению к нашему государству», — заключил Юрий Швыткин.

24 декабря 2019 года глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс работает над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск. А командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов сообщил о возросшей активности военных самолетов НАТО у границ России.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.