Ливийская армия построит в Бенгази госпиталь для борьбы с коронавирусом

Бенгази, 16 марта. Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар подписал указ о строительстве инженерными войсками второго полевого госпиталя в районе аль-Хувари в Бенгази. Предполагается, что новый госпиталь будет принимать на карантин людей с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Об этом сообщил аккаунт в соцсети Twitter, поддерживающий ЛНА.

Подобные мероприятия проводятся в целях предотвращения распространения опасного заболевания на территории североафриканского государства. Таким образом, командование ливийской армии намеревается обезопасить население страны от коронавируса, который давно уже вышел за пределы Китая и все чаще фиксируется по всему миру.

Напомним, в Ливии с 2011 года наблюдается затяжной кризис. В настоящий момент силы ЛНА контролируют более 90% ливийской территории, незаконные вооруженные бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии оккупировали столицу страны — Триполи — и ее окрестности.