Бастрыкин встретился с российскими кадетами на симфоническом оркестре в Москве

Москва, 16 марта. Симфонический концерт для кадетов и студентов прошел в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Прием провел председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Для детей-сирот, обучающихся в корпусе СК России имени Александра Невского, Московской академии и Волгоградском кадетском корпусе СК РФ имени Ф.Ф. Слипченко, организовали концерт.

Благодаря усилиям Московской государственной консерватории имени Чайковского и воспитанников народного артиста России, члена Общественного совета Следственного комитета России Дениса Мацуева кадеты смогли услышать выступления юных пианистов и лауреатов международных конкурсов, которые исполнили сочинения великих классиков. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

«Благодаря тесным связям и заключенному между Следственным комитетом и Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского соглашению вы и в дальнейшем сможете посещать концерты талантливых музыкантов», — подчеркнул Александр Бастрыкин.

Глава ведомства после концерта рассказал кадетам о ведомственной системе образования. Также он назвал личные качества, которые необходимы следователю, и поделился своим мнением касательно важности проведения патриотических мероприятий и участия в них подрастающего поколения.

Глава СК РФ призвал помнить о том, что «современный следователь это не только профессионал, но и патриот, человек культурный, образованный, обладающий широким кругозором в различных областях».

«И сегодня, как никогда, нашей стране нужны люди, которые честно и бескорыстно будут оберегать ее национальную безопасность, отважно защищать граждан от любых преступных посягательств, заботиться о тех, кто больше всего в этом нуждается, – детях, ветеранах, сиротах», — резюмировал Александр Бастрыкин.

Напомним, в сентябре прошлого года председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал доклад о результатах приемной кампании на 2019/2020 учебный год и перспективах развития ведомственной системы образования, а также поручил продумать создание специального образовательного пансиона для девочек.