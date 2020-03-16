Путин заявил, что России удалось компенсировать потери от санкций

Москва, 16 марта. Потери нашей страны от антироссийских санкций составили около 50 миллиардов долларов, однако импортозамещение позволило России компенсировать данную сумму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал глава государства.

Путин согласился, что 50 миллиардов долларов — это немалые потери, однако санкции позволили нашей стране «включить мозги» и начать активно развивать импортозамещение. Теперь в России производятся продукты и используются технологии, которые были утрачены или которых вообще не было.

«Это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу», — отметил президент России.

Кроме того, Путин назвал чушью миф о том, что принятые Москвой ответные санкции якобы были губительны для самой России. По словам президента, эти меры освободили наш внутренний рынок и позволили нам развивать сельское хозяйство. Это привело к тому, что Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы.

«В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортерами. А мы доведем это еще до большего объема», — сказал глава государства в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Также президент сообщил, что теперь наша страна обеспечивает себя молоком, птицей и свининой. Для развития производства овощей и говядины, по словам Путина, нам еще требуются дополнительные меры.

Ранее президент РФ рассказал о потерях Европы от антироссийских санкций. По словам главы государства, ограничительные меры привели европейцев к росту уровня безработицы.