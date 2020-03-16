Коронавирус, последние новости: ситуация в России и в мире

Ситуация в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией, вызванной новым коронавирусом COVID-19, на утро понедельника, 16 марта, продолжает оставаться сложной. Наиболее серьезное положение в Италии, где, несмотря на строгие карантинные меры, количество заболевших увеличивается, фиксируются новые смертельные случаи, в том числе среди относительно молодых пациентов.

В России ситуация находится под контролем, подтверждено чуть более 60 случаев заражения, экстренные службы в любой момент готовы взять ситуацию под контроль, создан координационный совет по борьбе с эпидемией.

Коронавирус: последние данные

На утро 16 марта всего зараженных в мире — 163611 человека, прирост за сутки составил 7934 случая заражения. На данный момент от нового заболевания умерли 6472 пациентов, за последние сутки число жертв увеличилось на 650. Вылечившихся — 76059, за последние сутки их количество увеличилось на 2406 человек.

Коронавирус в России

В России выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, теперь официальное число зараженных — 63 человека. Тем не менее, правительство готово к тому, что ситуация может ухудшиться.

Создан Координационный совет по борьбе с эпидемией, который возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. В Совете Безопасности России за борьбу с эпидемией отвечает первый зампред председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Также разработан антикризисный план для поддержки граждан и экономики в условиях пандемии, вызванной коронавирусом.

Из-за коронавируса музыканты Валерий Леонтьев, Валерия и другие отечественные звезды отменяют концерты, телеведущий Дмитрий Шепелев сбрил бороду, чтобы уменьшить опасность переноса вируса, а популярную программу «Пусть говорят» снимают без зрителей.

Из-за угрозы эпидемии москвичи запасаются макаронами и гречкой, а также туалетной бумагой. Несмотря на возникающий временами ажиотаж, товаров и продуктов хватает — торговые сети подготовились в повышенному спросу заранее.

Коронавирус и звезды

Коронавирус не щадит известных людей. Вслед за голливудской звездой Томом Хэнксом, заявившем, что у него обнаружен коронавирус, инфекция выявлена у уроженки Украины востребованной американской актрисы Ольги Куриленко, которая известна как «девушка Бонда».

А знаменитый актер и политик Арнольд Шварценеггер решил поучить своих поклонников, как правильно мыть руки в условиях эпидемического неблагополучия. 72-летний артист организовал мастер-класс для своей собаки, опубликовав забавное видео в Instagram.

Папа римский Франциск на фоне строгих карантинных мер в Италии покинул свою резиденцию в Ватикане и совершил пешую прогулку по Риму, помолившись в нескольких храмах об избавлении от эпидемии.

Напомним, в Италии ситуация с коронавирусом наиболее неблагоприятная, подробную картину происходящего в этой стране представляет писатель Андрей Мальгин. О том, как карантин переживает Венеция, регулярно пишет в своем блоге в Facebook художница Катя Марголис.

Знаменитой футболист Криштиану Роналду передал сеть своих отелей под больницы для зараженных коронавирусом.

СМИ сообщают, что королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за угрозы заражения коронавирусом. Елизавету и ее супруга принца Филиппа, людей немолодых, а значит, находящихся в зоне особого риска, вывезли из Букингемского дворца в Лондоне, чтобы они смогли переждать эпидемию в Виндзорском замке. Если число зараженных в Великобритании будет расти, Елизавету II и ее супруга могут определить на карантин в Сандрингемский дворец в Норфолке.